45元買飲料抱走千萬！7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎

財政部稍早公布115年3-4月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出12張百萬以上大獎發票，包括2張特別獎1,000萬元、3張特獎200萬元，以及7張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花45元購買飲品就抱回1,000萬元；另有消費者只花50元購買CITY CAFE，即幸運對中200萬元，超級幸運！

根據統一超商統計，本期共有2位消費者獲得特別獎1,000萬元。其中一名幸運兒在台北市大同區7-ELEVEN延埕門市消費166元，購買鮮食、飯糰及雞胸肉等商品；另一名幸運得主則在桃園市大園區7-ELEVEN東懋門市花費45元購買飲品即中千萬大獎。

此外，本期也開出3張特獎200萬元發票。其中一名得主在台南市中西區7-ELEVEN赤崁門市花59元購買零食；另一人在高雄市小港區7-ELEVEN強民門市僅花50元購買CITY CAFE；第三位幸運兒則於台南市永康區7-ELEVEN瓏埔門市消費200元購買民生用品，輕鬆抱回200萬元獎金。

雲端發票專屬獎100萬元也有7位幸運得主中獎。消費金額最低者是在新竹市北區7-ELEVEN盛天門市，僅花10元購買統一麥香奶茶便幸運中獎；其餘中獎地點分布於台北市南港區港泰門市、彰化縣二林鎮ㄚ樺門市、台南市安平區Fresh亞萬門市、台中市北區婷婷門市、彰化市彰和門市及彰化縣埔鹽鄉好修門市，消費品項涵蓋飲品、零食、鮮食、泡麵及民生用品等。

7-ELEVEN表示，配合財政部推動雲端發票政策，持續鼓勵民眾使用uniopen會員載具儲存發票，除享有對獎便利外，還能參加會員專屬抽獎活動，每期加碼抽出總計400萬點OPENPOINT點數，創造「第二次中獎機會」。本期會員載具抽獎也於5月25日同步開獎，會員可透過OPENPOINT APP查詢中獎結果。

統一超商也提醒，115年1-2月期仍有超過18萬張uniopen會員載具中獎發票尚未列印領獎，民眾須於7月6日前持OPENPOINT APP至門市ibon機台列印中獎發票，再至代發獎金單位完成兌獎程序。

此外，千元以下中獎發票可直接於7-ELEVEN門市兌換商品，或將獎金儲值至icash Pay、icash2.0及餘額卡，最高可享10%加碼回饋。若透過「行動隨時取－中獎發票專屬賣場」兌換指定商品組合，還有機會將200元或800元中獎獎金放大使用，讓中獎發票發揮更高價值。