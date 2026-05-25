農試所開發藤蔓與廢菇包再利用 百香果增產18%

農業部農業試驗所今天發表「百香果藤蔓與栽培後菇包快速堆肥化處理技術」，可讓百香果產量增加18%，也實現農業廢棄物永續再利用。

農業部發布新聞稿，百香果與香菇是南投縣埔里鎮的重要農產業，每年為埔里地區創造近新台幣30億元產值，但同時也衍生大量農業剩餘資源。

為推動農業循環利用與永續發展，農試所在農業部資源永續利用司的計畫支持下，以菇類快速堆肥技術為基礎，成功開發「百香果藤蔓與栽培後菇包快速堆肥化處理技術」，可將農業資源物快速轉化為兼具堆肥與栽培介質功能的循環資材，並具去除病原菌、誘發自然生成有益微生物，防範病害發生的潛力。

農試所指出，台灣百香果栽培面積約1000公頃，年產量超過2萬公噸，其中，埔里大坪頂為全台最大產區，栽培面積約669公頃，占全國66.9%，每年也產生約400公噸的老藤蔓。另一方面，埔里鎮每年栽培約4000萬包香菇太空包，產出600公噸香菇，產生約3500公噸廢棄菇包資材。

農試所表示，龐大的農業剩餘資源物，若未妥善處理，不僅增加環境負擔，百香果老藤更可能成為病原菌孳生溫床，提高後續病害發生風險。

農試所研究團隊導入既有菇類廢包快速堆肥技術，並將設備改採小型化與簡便化，開發出小型固態發酵設備，每次可處理約1公噸農業剩餘資材，透過這項設備，農業廢棄物可在14天內完成快速堆肥化處理。

其中，藉由攝氏65度至70度高溫發酵階段，能有效消除百香果藤蔓中的病原菌；後續40度至50度中溫階段，則有助誘發有益微生物生成，進一步改善介質環境。

農試所表示，經處理後的資材，不僅能降低有害病菌風險，也更適合作為安全栽培介質使用，以「百香果藤蔓 × 菇類栽培後介質」所製成的固態發酵產品，經溫室與田間試驗證實，可有效取代部分商用栽培介質，不僅可讓百香果幼苗生長更加旺盛，且植株更加健壯，也可作為田間追肥使用，提升百香果產量達18%。

另外，農試所發現，經固態發酵後的堆肥化產品不僅未檢出百香果炭疽病病原菌，還可分離到芽孢桿菌及鏈黴菌等有益微生物，顯示其具備抑制病害發生的潛力，有助提升百香果健康管理的成效。

農試所表示，這項快速固態發酵技術不僅能有效解決農業剩餘資材去化問題，處理過程也不易產生傳統堆肥常見異味，可協助果農在地循環利用老藤資源，讓堆肥後的資材重新回到果園滋養新植株，逐步實現「零農廢、全循環」的永續農業目標。