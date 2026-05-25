快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

農試所開發藤蔓與廢菇包再利用 百香果增產18%

中央社／ 台北25日電

農業部農業試驗所今天發表「百香果藤蔓與栽培後菇包快速堆肥化處理技術」，可讓百香果產量增加18%，也實現農業廢棄物永續再利用。

農業部發布新聞稿，百香果與香菇是南投縣埔里鎮的重要農產業，每年為埔里地區創造近新台幣30億元產值，但同時也衍生大量農業剩餘資源。

為推動農業循環利用與永續發展，農試所在農業部資源永續利用司的計畫支持下，以菇類快速堆肥技術為基礎，成功開發「百香果藤蔓與栽培後菇包快速堆肥化處理技術」，可將農業資源物快速轉化為兼具堆肥與栽培介質功能的循環資材，並具去除病原菌、誘發自然生成有益微生物，防範病害發生的潛力。 　

農試所指出，台灣百香果栽培面積約1000公頃，年產量超過2萬公噸，其中，埔里大坪頂為全台最大產區，栽培面積約669公頃，占全國66.9%，每年也產生約400公噸的老藤蔓。另一方面，埔里鎮每年栽培約4000萬包香菇太空包，產出600公噸香菇，產生約3500公噸廢棄菇包資材。

農試所表示，龐大的農業剩餘資源物，若未妥善處理，不僅增加環境負擔，百香果老藤更可能成為病原菌孳生溫床，提高後續病害發生風險。

農試所研究團隊導入既有菇類廢包快速堆肥技術，並將設備改採小型化與簡便化，開發出小型固態發酵設備，每次可處理約1公噸農業剩餘資材，透過這項設備，農業廢棄物可在14天內完成快速堆肥化處理。

其中，藉由攝氏65度至70度高溫發酵階段，能有效消除百香果藤蔓中的病原菌；後續40度至50度中溫階段，則有助誘發有益微生物生成，進一步改善介質環境。

農試所表示，經處理後的資材，不僅能降低有害病菌風險，也更適合作為安全栽培介質使用，以「百香果藤蔓 × 菇類栽培後介質」所製成的固態發酵產品，經溫室與田間試驗證實，可有效取代部分商用栽培介質，不僅可讓百香果幼苗生長更加旺盛，且植株更加健壯，也可作為田間追肥使用，提升百香果產量達18%。

另外，農試所發現，經固態發酵後的堆肥化產品不僅未檢出百香果炭疽病病原菌，還可分離到芽孢桿菌及鏈黴菌等有益微生物，顯示其具備抑制病害發生的潛力，有助提升百香果健康管理的成效。

農試所表示，這項快速固態發酵技術不僅能有效解決農業剩餘資材去化問題，處理過程也不易產生傳統堆肥常見異味，可協助果農在地循環利用老藤資源，讓堆肥後的資材重新回到果園滋養新植株，逐步實現「零農廢、全循環」的永續農業目標。

埔里 香菇 農業部

延伸閱讀

國產大豆面積10年增逾5.5倍 減碳永續飲食亮點

苗栗農改場量產天敵黑卵蜂 有效抑制花東有機稻害蟲

採「一穗留一果」台南全新品牌「香檳芒果」上市搶市

崇越集團攜手創意 打造全台首座低碳運算中心

相關新聞

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

台灣高鐵今因號誌訊號異常發生近年來最嚴重延誤，高鐵公司說明，今清晨進行轉轍器控制機箱的電力模組計畫性排程維，更新後出現電流不穩定的狀況，導致現場轉轍器無法定位，只能仰賴人工「一班一班授權通過」，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，至於明天營運狀況，將於首班列車營運前公告。

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

全家便利商店115年3至4月期統一發票中獎名單公開！共開出11張百萬元以上幸運發票，包括2張特別獎1,000萬元、2張特獎200萬元、5張頭獎20萬元，以及2張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花21元購買飲品就抱回1,000萬元大獎，再度掀起「銅板價變身千萬富翁」話題。

45元買飲料抱走千萬！7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎

財政部稍早公布115年3-4月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出12張百萬以上大獎發票，包括2張特別獎1,000萬元、3張特獎200萬元，以及7張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花45元購買飲品就抱回1,000萬元；另有消費者只花50元購買CITY CAFE，即幸運對中200萬元，超級幸運！

139元買火鍋料中千萬！全聯3、4月統一發票幸運門市曝光

115年3、4月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，其中，千萬特別獎開在台中市清水區中興門市，幸運得主僅消費139元購買火鍋食材，就抱回1,000萬元獎金；特獎200萬元則開在高雄市鳳山區武營門市，中獎者透過全支付消費107元購買牙線棒，幸運獲得200萬元大獎。

加強下班尖峰疏運 高鐵南港-台中加開全車自由座「每小時增至5班」

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，末班車也提早30分鐘。高鐵公司稍早再宣布，為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

40歲男糖化血色素飆到12% 醫提醒早期控糖可降17%死亡率

不少民眾健檢發現血糖偏高時，總抱持著「再觀察看看」、「少吃點糖就好」的心態，甚至擔心吃藥會傷腎、被貼上糖尿病標籤，遲遲不願接受治療。醫師警告，糖尿病前期正是逆轉健康的黃金時機，若錯過早期介入，不僅可能快速惡化成糖尿病，更可能增加腎臟、心血管與視網膜病變風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。