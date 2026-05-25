40歲男糖化血色素飆到12% 醫提醒早期控糖可降17%死亡率

不少民眾健檢發現血糖偏高時，總抱持著「再觀察看看」、「少吃點糖就好」的心態，甚至擔心吃藥會傷腎、被貼上糖尿病標籤，遲遲不願接受治療。醫師警告，糖尿病前期正是逆轉健康的黃金時機，若錯過早期介入，不僅可能快速惡化成糖尿病，更可能增加腎臟、心血管與視網膜病變風險。

新陳代謝暨減重專科醫師周建安分享，一名40多歲男性在健康檢查時，發現糖化血色素（HbA1c）達6.2%，已屬糖尿病前期，但自認「還沒真正得糖尿病」，加上害怕長期服藥，並未積極追蹤治療。沒想到一年後，因嚴重口渴、疲倦及體重異常下降再度就醫，糖化血色素竟暴衝至12%，腎功能惡化已出現蛋白尿。

周建安指出，臨床上不少人對糖尿病前期缺乏警覺性，認為只要「少喝飲料、少吃甜食」就能控制，甚至自行採取極端減醣、完全不吃澱粉等方式，反而讓血糖控制效果不佳。糖尿病最致命的威脅，是長期高血糖對血管、神經與器官造成的慢性傷害，可說是心血管殺手。

近年國際研究也愈來愈強調「早期控糖」的重要性。根據發表於「Frontiers in Endocrinology」的系統性回顧與統合分析指出，若在糖尿病前期就積極介入與追蹤，可讓無心血管病史者的全因死亡率下降約17%，視網膜病變風險降低38%；若本身10年心血管疾病風險超過10%，死亡率更可下降21%。

周建安表示，這項研究與分析的重要概念，就是「遺產效應」（Legacy Effect），意指當患者在疾病早期就把血糖控制穩定，身體會「記住」這段健康狀態，即使未來血糖略有波動，仍可能持續對血管與器官產生保護作用，效果甚至可延續數十年。

周建安強調，糖尿病前期幾乎沒有症狀，極難察覺身體異常，患者多數是在健康檢查時，才意外發現血糖值異常偏高。而肥胖、腰圍過大、有脂肪肝、久坐少動，以及有糖尿病家族史者，都屬高風險族群，應定期監測空腹血糖與糖化血色素。

該如何有效控糖？周建安建議，單靠意志力節食易導致報復性飲食，不如採取完整且可長期執行的整體策略，包括四大方向同步進行。首先是由專業人員評估是否需藥物介入，協助血糖回到安全範圍；其次由營養師協助建立能長久執行的飲食模式，避免錯誤減醣。

第三則是積極進行體重管理，尤其降低內臟脂肪，有助提升胰島素敏感性；最後則是維持規律運動，提高葡萄糖利用效率。周建安提醒，當糖化血色素達5.7%至6.4%時，就已屬糖尿病前期警訊，建議每3至6個月定期追蹤，千萬不要等到身體出現明顯不適，才驚覺血糖早已失控。