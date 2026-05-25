40元買飲料中千萬！萊爾富開出統一發票特別獎 另2名幸運兒抱回20萬元

115年3-4月統一發票開獎了！萊爾富率先傳出中獎捷報，共開出1張特別獎1,000萬元及2張頭獎20萬元幸運發票。其中最受矚目的千萬得主，僅花40元購買2罐飲料，就幸運抱走1,000萬元大獎，成為本期最幸運消費者之一。

本期統一發票特別獎1,000萬元中獎號碼為「19531471」，頭獎20萬元中獎號碼則為「07225810」及「20231230」。萊爾富表示，開出特別獎的門市為台中市梧棲區「梧棲大智店」，中獎民眾當時僅花費40元購買2罐光泉冷泡茶王烏龍，沒想到隨手消費便對中特別獎，幸運晉身千萬富翁行列。

除了千萬特別獎外，萊爾富本期也開出2張頭獎20萬元發票。其中一名幸運得主於新北市「新莊輔園店」購買茶樹舒涼感衛生棉，成功對中20萬元獎金；另一名得主則是在桃園市「八德德榮店」消費125元，同樣幸運抱回20萬元獎金。萊爾富提醒民眾，統一發票中獎後務必留意兌獎期限，及早完成領獎程序，以免與財神爺擦肩而過。

隨著夏季高溫來臨，冰品與飲料需求持續攀升，萊爾富同步推出夏季飲品優惠活動，自5月27日至6月23日期間，「果C果昔」原價89元系列商品可享任選2杯119元優惠，搶攻夏日飲品市場。