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遭控辭退失智資深員工 潮州牛大福聲明：重視她健康、退休權益

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潮州牛大福發聲明表示，會由專責窗口與家屬聯繫，希望直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性，妥善處理方式，讓同仁獲得保障與照顧。圖／讀者提供
潮州牛大福發聲明表示，會由專責窗口與家屬聯繫，希望直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性，妥善處理方式，讓同仁獲得保障與照顧。圖／讀者提供

屏東潮州鎮知名餐飲「牛大福」遭員工羅姓婦人的家屬在網路發文稱，母親疑失智、無法辨識文件內容，竟被要求簽署離職文件。潮州牛大福發聲明表示，會由專責窗口與家屬聯繫，希望直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性，妥善處理方式，讓同仁獲得保障與照顧。

潮州牛大福業者今接受媒體電訪表示，有很多事件需要釐清，許多內容都是誤解，「不是事實」，會持續跟該名員工的家屬聯繫。他們有50多名員工，日前母親節時，員工們有買蛋糕到該名員工的家去慶祝，「該名員工跟我們感情很好」，相關內容都是誤解。

牛大福也在粉專發聲明指出，公司理解家屬對母親退休後生活、照護與權益保障擔心，也明白在資訊尚未完整同步時，容易產生焦慮與疑慮。這名資深同仁長年與公司一起打拚，一直非常珍惜，十分重視她的身體狀況、退休權益與後續安養安排。

聲明表示，針對退休權益，公司平日均依規定辦理新制退休金提繳；而本案因同仁服務年資較長，涉及舊制退休金結算及相關程序。為確保計算方式與後續辦理均符合法規，並保障同仁權益，公司負責人日前已主動向勞工主管機關及相關專業單位諮詢，確認退休金計算、給付程序，並了解後續是否能透過安養信託等方式，協助同仁獲得更妥善的照顧與保障。

聲明表示，本案涉及同仁個資、勞動權益、退休金計算、健康狀況與家庭照護安排，公司不便在公開平台揭露個案細節。公司在此也說明，「我們會秉持負責任的態度，依法、依情、依理妥善處理。」

針對近日部分貼文中提及「同仁曾借貸款項予公司負責人」等內容，聲明表示，鄭重澄清，該說法並非事實，亦未經查證。此類不實資訊已對公司及相關人員名譽造成影響，懇請外界勿再轉傳、引用或擴散未經確認內容。公司將持續以理性方式溝通處理，同時也會保留依法維護權益權利。

聲明表示，公司將由專責窗口主動與家屬聯繫，持續說明處理進度與相關安排。希望直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性、妥善的處理方式，也讓同仁獲得應有的保障與照顧。也懇請外界在事實尚未完整釐清前，避免轉傳或引用未經確認的內容，以免造成當事人、家屬及相關人員二次傷害。

縣府勞青處表示，當事人家屬日前向縣府電話諮詢其母親相關權益，建議其透過申請勞資爭議調解方式爭取權益，家屬並已於提出勞資爭議調解申請，預計6月4日調解，另依當事人意願提供免費法律諮詢服務，確保勞工權益。

潮州牛大福發聲明表示，會由專責窗口與家屬聯繫，希望直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性，妥善處理方式，讓同仁獲得保障與照顧。圖／讀者提供
潮州牛大福發聲明表示，會由專責窗口與家屬聯繫，希望直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性，妥善處理方式，讓同仁獲得保障與照顧。圖／讀者提供

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