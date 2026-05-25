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13縣市高溫警戒！ 熱到頭暈、心跳狂飆？ 國健署授「涼補心」3招

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
各地高溫炎熱，中央氣象署針對13縣市發布高溫警示，部分縣市恐破38度。本報資料照片
各地高溫炎熱，中央氣象署針對13縣市發布高溫警示，部分縣市恐破38度。本報資料照片

全台近期高溫悶熱，還沒正式進入盛夏，已有不少民眾出現頭暈、虛弱、心悸等不適症狀。國健署提醒，當氣溫與濕度同步飆升，人體散熱能力下降，若長時間暴露在高溫環境中，恐引發熱衰竭甚至致命性中暑。尤其戶外工作者、長者、幼童與慢性病患，更是熱傷害高風險族群。

國健署呼籲民眾掌握「涼、補、心」三字訣，做好防暑措施，平安度過炎夏。第一招「涼」，就是保持身體與環境涼爽，建議穿著寬鬆、透氣的淺色衣物，減少熱能吸收；外出時則可搭配陽傘、寬邊帽及太陽眼鏡，降低陽光直射傷害。室內應保持空氣流通，必要時開啟冷氣並搭配電風扇降溫，避免悶熱環境累積熱能。

第二招則是「補」，也就是適時補充水分。國健署提醒，千萬不要等到口渴才喝水，因為當感到口渴時，身體其實可能已處於輕度脫水狀態。建議依照天氣、活動量與流汗程度，少量多次補充白開水或電解質飲料，尤其戶外工作者與運動民眾更要特別注意。

不過，許多人夏天愛喝手搖飲、冰咖啡或酒精飲料消暑，國健署提醒，高糖分飲料可能增加身體負擔，咖啡因與酒精則有利尿作用，反而容易加速水分流失，提高脫水風險，並非真正有效的補水方式。

第三招則是「心」，也就是提高警覺、隨時留意熱傷害警訊。國健署建議，盡量避免上午10點至下午2點高溫時段外出；若必須外出，應盡量走在陰涼處並做好防曬。若發現自己或身旁親友出現體溫升高、皮膚乾熱發紅、心跳加速、頭痛、噁心等症狀，就可能是熱傷害前兆，應立即離開高溫環境並設法降溫。

國健署 高溫 中暑

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