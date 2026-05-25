高鐵訊號異常大誤點！台鐵再加開14班自強號 發車時間一次看

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式，並啟動台鐵、客運運具聯防。台鐵公司表示，配合運具聯防政策，除了上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站，也臨時加開EMU 3000型自強號14班車。

台鐵今（25）日上午10時起，西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票，上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站。

為配合交通部雙鐵運具聯防政策，因應尖峰旅運需求，台鐵公司臨時再加開南下、北上共14班EMU 3000型自強號。

一、南下：七堵=彰化5129次，台北16:50開，停靠七堵、松山、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化

二、北上：彰化=七堵5130次，彰化16:37開，停靠彰化、新烏日、台中、豐原、苗栗、新竹、

桃園、板橋、台北、松山、七堵。

尖峰時段開行EMU3000型等對號列車，資訊如下：

一、南下：273次(普悠瑪、台北16:45開)、139次(PP自強號、台北17:00開)、141次(PP自強號、台北17:28開)、 177次(PP自強號、台北17:37開)、143次(台北18: 00開)、477次(台北18:41開)、149次(PP自強號、台北18:59開)、181次(PP自強號、台北19:30開)。

二、北上：132次(台中16:26開)、136次(普悠瑪、台中17:25開) 、148次(台中17:56開)、138次(PP自強號、台中18:11開)、142次(PP自強號、台中 18:53開)、288次(普悠瑪、台中19:24開)。