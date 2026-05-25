日本人吃很多澱粉卻不胖？ 台灣營養師揭差異：生活型態成關鍵

在日本，早餐常見飯糰，中午是拉麵或丼飯，晚餐也可能是烏龍麵，甚至拉麵搭配炒飯、煎餃的組合也不罕見。但相較之下，台灣不少人明明已經開始減少白飯攝取，甚至刻意避免澱粉，體重與腰圍仍然持續上升。營養師蔡正亮在臉書指出，這樣的差異，不能單純只看「吃不吃澱粉」，而是必須回到整體生活型態來理解，特別是日常活動量與能量消耗的差別，才是關鍵因素之一。

蔡正亮說明，日本與台灣最大的差異之一在於日常活動量。日本人通勤多依賴電車，必須經歷步行到車站、上下樓梯、轉乘與步行到目的地等過程，這些看似零碎的動作，其實每天都累積大量步行量。台灣許多人通勤以機車或短程交通工具為主，步行時間較少，只有在旅遊時，常因移動距離長而日行一萬步以上。日本這種「低到中等強度、長時間步行」的活動模式，本身就會提高身體能量消耗，形成與飲食攝取之間的平衡差異。

反觀台灣多數時間以久坐工作為主，通勤仰賴機車或交通工具，回家後則以追劇、滑手機為主要活動，整體步數可能偏低。蔡正亮指出，當活動量不足時，即使飲食沒有明顯過量，熱量仍可能逐漸累積，加上基礎代謝率會隨年齡下降，使得35歲之後更容易出現體態變化，包括腰圍增加與脂肪堆積。許多人因此開始採取「完全戒澱粉」的方式，但問題不一定出在澱粉本身，而是整體能量消耗不足。

蔡正亮進一步解釋，澱粉的種類也會影響身體反應。像地瓜、玉米、南瓜、馬鈴薯等原型澱粉，與蛋糕、甜麵包或含糖飲料的精緻澱粉完全不同。原型食物通常保留較多膳食纖維，消化速度較慢，也較有飽足感。因此，比起完全不吃澱粉，更建議將部分白飯替換為原型澱粉，並減少含糖飲料與甜食。同時增加日常步行與活動量，整體生活型態的調整，才是影響體態變化的核心因素。

針對「澱粉不會導致變胖」的觀點，早有營養專家提出相似說法。臉書粉專「欣儀的營養聊天室」也曾分享自身經驗指出，過去曾刻意減少澱粉攝取，但之後逐漸將澱粉加回飲食，同時提升蛋白質攝取並加入重訓訓練後，雖然每日總熱量略為增加，但體重幾乎沒有明顯變化，體脂肪反而逐漸下降。

事實上，關鍵在於整體營養與能量平衡。足夠的蛋白質有助維持肌肉量，而肌肉量提升會提高基礎代謝率，使身體消耗熱量能力增加。同時，適量澱粉能提供能量、補充肝醣，減少肌肉分解，並讓身體維持較穩定的代謝狀態。因此，真正重點並非單一限制澱粉，而是均衡飲食、足夠蛋白質與適量運動的整體搭配。