注意！高鐵訊號異常全日每小時3班車 末班車比平常早30分發車

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次約有20分鐘以上延誤，今日全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客。高鐵公司表示，營運調整連帶造成今日末班列車發生時間與平日不同，原先南港至左營末班車發車時間為晚間10時5分，今天改成晚間9時40分發車，左營至南港末班車為晚間10時10分，今天改為晚間9時40分發車，較平日發車時間最多早30分鐘。

高鐵公司於今日清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗-台中路段號誌訊號異常，影響巡軌作業，立即成立緊急應變中心進行搶修，同步進行營運調度、啟動「運具聯防」並發布訊息通知旅客。

自今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，以全力疏運旅客，但因列車透過受影響區域，須配合搶修作業，故部分列車必須以慢速通過受影響區域。

高鐵公司說明，今（25）日清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。受此事件影響，今日全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分）。

高鐵公司將利用夜間維修時間，進行詳細查修，期盡快找出異常根因，避免類似事件再度發生。搶修期間台灣高鐵同步啟動「運具聯防」，引導旅客改搭台鐵、客運等其他交通運具，各車站亦加強廣播說明營運調整，並提供麵包、飲水給到站旅客。

高鐵公司特別提醒旅客，由於營運調整連帶，造成「今日末班列車發生時間與平日不同」。今日末班列車發車時間說明如下：

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

退費部分，高鐵公司提醒，受影響乘客，即日起1年內均可辦理退費並免收手續費，相關說明如下：

1.列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。

2.凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費；凡購買受此事件影響而中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價。

3.持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。