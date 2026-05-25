國家發射場環評補正再審 太空中心拚2034年衛星入軌

環境部今天進行屏東九棚國家發射場環評初審，建議補正再審。太空中心表示，要研製自主入軌的火箭搭載衛星上太空是重點目標，期盼2034年能夠發射衛星入軌。

環境部召開「國家發射場域設置計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。環評委員最後建議針對試射時的空氣污染、瞬間高強度噪音、振動影響都要加強評估，此案補充修正後再審。

此案開發單位為國家太空中心，規劃於屏東縣滿州鄉九棚村設置國家發射場域，未來主要進行火箭發射及引擎測試等非持續性作業。

太空中心主任室副主任余憲政會後接受媒體聯訪時表示，此計畫是國家太空發展長程計畫裡的一個重點工作，要研製自主入軌的火箭，目標是能夠載運衛星或者是科學儀器上太空。

余憲政說，現階段規劃在2031年會做次軌道試射，也就是沒有真正入軌，是進行打到高空再落地的試驗，目標是2034年能夠承載200公斤級衛星入軌。

余憲政舉例，以200公斤的酬載（指運載火箭或飛行器除自身重量外，所能攜帶的有效載重）而言，可以做到包含對地照相、做通訊、自主定位等，或是科學研究、氣象，也都可以在這個範疇；但目前尚未設定說未來會先發射什麼功能的衛星。

太空中心自1991年成立，余憲政細數截至目前，總共發射福衛一號、福衛二號、福衛三號、福衛五號、福衛七號、獵風者、福衛八號等衛星，但是因為國內沒有發射的能力，所以都是委託國外發射。

余憲政直言，現在國際間發射火箭的經費已經愈來愈高，已經有倍增的趨勢，自己發射的成本有機會大幅降低。

余憲政說，台灣太空發展規劃中，在新竹總部主要是進行衛星整合研發的基地；另外是在台南沙崙設有火箭組裝場，做為火箭器材組裝場的一個基地；未來若是要試射，就會移至屏東九棚的國家發射場。

余憲政補充，火箭發射後脫離的第一節都會設計落海，就是落到公海，原則上目前國際間沒有特別去打撈，在成本上不太划算；不過目前也有單位在設計火箭回收，主要是朝降落在船上或是鄰近陸地的方向規劃。