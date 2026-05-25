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台南玉井飆39.6度全台最熱 新北高屏等13縣市防高溫
氣象署今天針對13縣市發布高溫資訊，截至下午2時，以台南玉井區達攝氏39.6度最高，新北、高屏及台東地區也出現逾37度高溫。
中央氣象署今天更新高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，台東縣防焚風發生，白天台南市為紅色燈號，有38度極端高溫連續出現；屏東縣為橙色燈號，注意38度極端高溫。
基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，注意連續出現36度高溫；桃園市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，防36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午2時，氣溫以台南市玉井區達39.6度最高，次高溫同樣在台南、南化區達38.6度；其他縣市部分，新北市、高雄市、屏東縣及台東縣已出現逾37度高溫，台北市、嘉義縣、花蓮縣也出現36度以上高溫。
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