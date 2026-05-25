台南玉井飆39.6度全台最熱 新北高屏等13縣市防高溫

在日本，早餐常見飯糰，中午是拉麵或丼飯，晚餐也可能是烏龍麵，甚至拉麵搭配炒飯、煎餃的組合也不罕見。但相較之下，台灣不少人明明已經開始減少白飯攝取，甚至刻意避免澱粉，體重與腰圍仍然持續上升。營養師蔡正亮在臉書指出，這樣的差異，不能單純只看「吃不吃澱粉」，而是必須回到整體生活型態來理解，特別是日常活動量與能量消耗的差別，才是關鍵因素之一。

2026-05-25 15:37