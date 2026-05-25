三高指數正常就安心？台北醫院推FMD檢查揪心血管風險

高血壓、高血脂、高血糖是慢性病風險指標，但三高數值正常並不代表心血管疾病風險就一定不存在。衛福部台北醫院引進可標準化量測血管內皮功能的FMD設備，可以在早期就觀察到病人血管功能的改變，有助於及早介入，降低未來心血管事件風險。

衛福部台北醫院心血管內科主任黃啟銘表示，三高相關數值通常屬於心血管疾病風險的中晚期指標，當異常被發現時，病人的血管狀況往往已受到相當程度的影響。除了三高指標外，「血管內皮功能」也是評估心血管健康的重要關鍵。相較之下血管內皮功能檢查屬於較早期的功能性指標，能夠在血管尚未出現明顯結構性病變之前，先觀察到功能上的變化。

台北醫院2024年引進可標準化量測血管內皮功能的FMD（Flow-Mediated Dilation血流介導血管擴張）設備，並納入臨床常規檢查項目，至今已累積超過650人次接受檢測，提供臨床上更早期、更具功能性的血管健康評估方式。

黃啟銘表示，FMD檢查是一項非侵入性的超音波檢測，檢查方式與量測血壓類似。檢查時會先以壓脈帶將手臂加壓約5分鐘後再放開，利用此時血流增加所引發的血管擴張反應，透過超音波量測血管擴張的比例，並計算出FMD數值，以百分比呈現。整體檢查時間約20至30分鐘即可完成。相較於其他高階影像檢查，FMD具有非侵入、無輻射、檢查時間短等特點，可快速掌握血管內皮功能狀態。

黃啟銘印象深刻是一位院內同仁，雖有糖尿病及高血脂病史，但各項數值控制良好，平時規律運動、不菸不酒、作息規律，且沒有任何胸悶、胸痛等不適症狀。但在接受FMD檢查後，發現其數值僅2.6% (正常值為7%以上)。經進一步安排心臟超音波、運動心電圖等檢查後，發現有陽性缺血性反應，懷疑為缺血性心臟病；後續接受心導管檢查，確認右冠狀動脈近端已有80%至90%的狹窄，隨即進行心導管手術，完成球囊擴張及支架置放。目前個案恢復情況良好，術後FMD數值也維持在5%至6%。

黃啟銘說，此個案突顯出常規評估血管內皮功能的重要性：「透過血管內皮功能檢查，我們有機會在非常早期就觀察到病人血管功能的改變。由於早期的功能性變化通常仍具有可逆性，若能在這個階段及早介入，不論是生活習慣調整、危險因子控制，或進一步接受相關治療，效果通常都會比疾病進展到後期再處理來得更好。」

黃啟銘提醒，心血管疾病的預防不能只停留在三高數值的監測。若民眾本身具有家族病史、吸菸、肥胖、缺乏運動、長期壓力大、長期熬夜、作息不正常，或有高糖、高鹽、高油飲食及過度飲酒等危險因子；或雖然健檢數值正常，仍對自身心血管健康有所疑慮，建議可進一步與專業醫師討論，透過FMD檢查及更完整的評估方式，及早掌握血管健康狀況。