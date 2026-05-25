影／高鐵大延誤今表定班次全取消 改每小時3班全車自由座應急

台灣高鐵今天受號誌訊號異常影響，調整營運班表並取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

受今日受影響致行程延誤的旅客，將給予退費賠償，列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價，免收手續費。

台北車站高鐵人工櫃檯上午湧現不少行程延誤的旅客，排隊等待退票，不少人一早出門直至中午才抵達目的地，由於前一日休假，不少人一早從故鄉趕著上班、上課，遇此情況紛紛打電話臨時請假。

台灣高鐵今天受號誌訊號異常影響，調整營運班表並取消原班表各班次列車，上午在高鐵人工櫃檯湧現不少行程延誤的旅客，排隊等待退票，不少人一早出門直至中午才抵達目的地，由於前一日休假，不少人一早從故鄉趕著上班、上課，遇此情況紛紛打電話臨時請假。記者許正宏／攝影

台灣高鐵今天受號誌訊號異常影響，調整營運班表並取消原班表各班次列車，上午在高鐵車站內湧現不少行程延誤的旅客。記者許正宏／攝影