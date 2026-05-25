多年來首遇高鐵大延誤 台中-台北通勤族直呼「災難」

每天台中往返台北的通勤族李先生，上午恰好坐到6時30分出發的高鐵，未料車行至火焰山附近就停了，一直在那兒停了約20分鐘，後來才又慢慢的動起來，而後來在苗栗、新竹和桃園站的月台上都站滿了人，大家都急著上車，車上更是可以站的地方都擠滿了，讓他直呼「災難」。

李先生說，高鐵列車在火焰山附近停下時，聽到廣播說是因號誌故障引起。此時他看到另一軌道還有輛空列車，不知是何故。列車一直停了約20分鐘，才又極緩慢的前行，大概在那兒耽誤了約40多分鐘。

他說，車行到苗栗站時，兩個月台僅剩一個可使用，月台上站滿了人。工作人員向月台上的乘客說明，車子是北上的，並讓一些乘客上車。後來到了新竹和桃園，月台也都站滿了人想上車，但因列車上都擠滿了人，除了能下幾個，才有幾人可以上得了車，一路就是「塞」。

李先生說，他當台中、台北的高鐵通勤族多年，還是第一次遇到這樣的情形，這趟車也慢了快50分鐘。一到站很多人急著去蓋章，可以獲得賠償，但他的是月票，也想趕著去上班，心想終於能平安到站，也就沒去蓋章，趕著去辦公室了。