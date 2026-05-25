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高鐵北上大延誤「一路走走停停」 通勤族：很多人崩潰打電話

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今日清晨因苗栗路段訊號異常，影響多班北上列車行駛，台灣高鐵班次大亂，林姓上班族原定上午8時6分搭車前往台北，最終延誤超過2小時。圖／讀者提供
今日清晨因苗栗路段訊號異常，影響多班北上列車行駛，台灣高鐵班次大亂，林姓上班族原定上午8時6分搭車前往台北，最終延誤超過2小時。圖／讀者提供

今日清晨因苗栗路段訊號異常，影響多班北上列車行駛，台灣高鐵班次大亂，不少通勤族行程被迫打亂。每周末往返彰化、今天自烏日高鐵站搭車北上的林姓上班族，原定上午8時6分搭車前往台北，最終延誤超過2小時，直到接近上午11時才抵達，原本須於上午完成並繳交的工作也因此延後，只能緊急調整排程。

林姓上班族表示，他今天原本準備搭乘上午8時6分高鐵北上台北，但因苗栗路段訊號異常，接獲列車延誤通知。當時高鐵人員鼓勵乘客「有車就先搭」，不過他考量後仍決定等待原訂車班，直到上午8時40分列車抵達才上車。

他指出，列車行經苗栗路段時數度暫停，約停了3、4次，每次約15分鐘左右，車程明顯受到影響，「一路走走停停」，原本預計上午9時內可抵達台北，最後卻直到接近11時才到站，總計延誤超過2小時。

林男表示，自己原本有相關工作業務需在上午完成並繳交，但因列車耽擱打亂行程，只能臨時調整工作安排，將原定工作排程往後移。他也向高鐵索取列車運轉異常證明單，顯示總延誤時間達124分鐘，作為向公司說明遲到原因的證明。

他觀察，車廂內不少乘客明顯焦急，許多人走到車廂玄關處通電話，忙著聯絡公司、家人或協調後續安排，「感覺很多人都滿崩潰的」，但整體秩序仍相當理性，未見明顯衝突或失控情形。他也坦言，雖然工作受到影響，但現場高鐵人員面對突發狀況似乎也無能為力，只能持續向旅客說明狀況。

高鐵 苗栗 彰化

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