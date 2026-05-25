天氣炎熱別亂喝 國健署提醒含糖飲咖啡不解渴恐脫水

近日高溫炎熱，國健署提醒避免上午10時至下午2時外出，如須外出，建議行走陰涼處及注意防曬，選擇穿著寬鬆透氣淺色衣服，含糖飲、咖啡都不能解渴，甚至可能造成身體脫水。

時序即將進入夏季，天氣一天比一天熱，衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，伴隨著氣溫攀升與濕度增加，民眾從事戶外活動或工作時，千萬要留意高溫帶來的健康威脅，在高溫高濕的環境下，若汗水無法排出，將使體感溫度上升，增加熱傷害風險。

國健署提供「涼、補、心」三字訣，助民眾安全健康度過炎夏。

「涼」是保持涼爽，建議選擇穿著寬鬆、透氣的淺色衣服；外出時撐陽傘、戴寬邊帽與太陽眼鏡防曬。此外，保持環境空氣流通，並且可適度開啟冷氣與搭配電風扇降溫。

「補」為補充水分，國健署呼籲，民眾在炎炎夏日，應該要依據天氣、活動量及流汗量，適時、適度、適量補充水分，不要等口渴才喝水。不少民眾喜歡喝含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料，但這些都不能解渴，甚至可能造成身體脫水，日正當頭、汗流浹背時避免飲用。

「心」為留心提高警覺，國健署建議，民眾多加留意氣象署所發布的氣象高溫警訊，避免在一天當中最熱的時段，也就是上午10時至下午2時外出，如果真的必須要在這個時段外出，建議行走於陰涼處及注意防曬。

國健署指出，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，應儘快離開高溫環境，並讓身體降溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，再補充加少許鹽的冷開水或電解質飲料，避免一次大量飲用冰水；若症狀未改善，應立即就醫。