首座國家火箭發射場環評「補正再審」 道路拓寬、空汙噪音振動評估不足

「國家發射場域設置計畫」是我國為落實太空自主發展與扶植太空產業所推動的重大國家基礎設施，該計畫由國家科學及技術委員會主導，並交由國家太空中心負責實質選址、建置與營運。環境部今召開國家發射場域設置計畫專案小組初審會議，環評委員認為，本案在道路拓寬、噪音振動評估合理性等有所不足，決議補正再審。

本案依「太空發展法」第12條，主管機關為推動太空活動，提供適合及安全發射場所，應設置國家發射場域開發單位為國家太空中心，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會，本案規畫於屏東縣滿州鄉九棚村設置國家發射場域，申請開發面積約25.81公頃，擬規畫設置發射核心區、服務配套區（含備勤宿舍、太空博物館等）及行政管理區。

本計畫預期可增加相關就業人口120人，規畫太空科技館，預期每年可吸引6萬人次參訪。

根據國科會報告指出，該計畫短期內滿足入軌火箭計畫運載200公斤酬載至近軌道的任務需求，供2031年及2034年進行次軌道及入軌火箭飛行測試；遠期可執行搭載1000公斤以上酬載的入軌火箭發射活動，成為全球具備衛星發射能力國家。

國家發射場預定地、滿洲鄉公所鄉長古榮福今出席環評表示，國科會和太空中心都沒有針對200縣道路拓寬工程評估，該道路已經是車輛行駛的脆弱道路，再拓寬就可能鬆動崩塌，結果上次交通部公路總局卻以為只是民生道路的拓寬，這根本是兩回事，兩邊的認知怎麼會差這麼多？

環評委員表示，開發單位確實應該加強說明本計畫開發與鄰近道路拓寬的具體施工規畫，因為現在的預期都是縣道200號會拓寬，但若最後沒有拓寬，代表現在很多假設都是有問題的；此外，雖然火箭發射頻率並不高，但開發單位仍應補充規畫使用的火箭燃料種類，檢核噪音、振動影響評估結果合理性，說明火箭點火測試、發射的尾氣對鄰近區域空氣汙染、瞬間高強度噪音、振動對鄰近聚落、敏感受體可能影響，並研提影響減輕措施。

本案經過2個小時討論後，環評委員討論後要求開發單位，須重新檢討本計畫重件運輸車輛行駛脆弱路段，如縣道200號狹窄路幅與髮夾彎處的安全性與通行承載能力，並強化火箭推進燃料使用的極端事故風險控管機制，擬定重大事故緊急疏散救援與環境汙染控制應變計畫，本案經決議補正再審。