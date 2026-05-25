日籍夫婦異鄉產子 新竹台大一站式照護全程日文口譯撫平不安

新竹台大分院國際醫療中心近日協助一對日籍夫婦完成一站式產孕照護，用日語口譯與溫暖服務撫平異鄉不安；寶寶康復出院後，日籍太太特別送上手寫卡片，感謝台灣醫護一路貼心陪伴。

新竹台大分院新竹醫院今天發布新聞稿表示，這名日籍太太屬高齡妊娠合併妊娠糖尿病，院方安排具日語溝通能力的婦產科與內科醫師共同照護，並配置全程日文口譯，讓夫妻倆每次產檢都能用母語溝通，降低異地就醫焦慮。

生產當天，院方特別安排情境感知樂得兒待產室，提供一體化舒適空間，陪伴日籍夫婦安心待產；但寶寶出生後卻因出現黃疸症狀須住院照光，經治療後，寶寶黃疸指數恢復正常，順利健康出院。

院方表示，寶寶出院時，日籍太太以手寫卡片向醫療團隊表達感謝；後續多個月，仍持續協助日籍太太回院進行產後恢復與血糖追蹤，新生兒也依時程完成疫苗接種及健兒門診追蹤，建立完整且持續性婦幼照護模式。

新竹台大分院表示，院內國際醫療中心以跨科整合與多語支持為核心，提供外籍人士在台就醫所需門診協調、語言協助及醫療流程整合服務，盼提供外籍家庭專業、友善且安心醫療環境。