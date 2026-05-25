癌症放化療副作用多 中醫師偕個管師打造個人化照護

癌症患者接受治療期間常要面對副作用及生活型態調整挑戰，有時連親友送的補品都不知該不該吃；中醫師建議可依個人體質建立專屬照護計畫，改善副作用也提升生活品質。

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉今天在院內衛教宣導會表示，部分癌友在放化療期間伴隨有疲倦、失眠、手腳麻木與飲食方面困惑，因主治醫師門診時間有限，有時進入診間後還會忘記想問的問題，無法完整諮詢。

許晉嘉表示，有些病患會尋求中醫調理，但中醫師仍須進一步了解病患正接受的治療種類及相關症狀，一些看似微小症狀，都是辨證重要依據，因此院方決定5月起開設約診制的中西醫癌症聯合門診，結合西醫主治醫師、癌症個管師與中醫師，中醫師可事先研究病人需求，病人則可在約診時間內充分諮詢。

奇美醫院外科部部長陳明鎮說，常有病人詢問主治親友送來的補品、營養品能不能吃，但主治醫師也是要查，甚至有時要詢問中醫師意見，轉介至中西醫聯合門診後，可由中醫師直接與病人溝通，效率會比較好，病人也比較安心。

許晉嘉說，中醫癌症照護並非取代西醫治療，而是扮演「最佳後盾」，協助減緩改善副作用，癌友們面對生活中迷思、網路上真假難辨資訊，可透過與醫師充分溝通及討論，建立個人化照護計畫，延伸至居家調理，持續融入日常生活，逐步恢復身體功能與生活品質。