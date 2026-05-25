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台彩4月公益彩券盈餘21.28億元 挹注各項社福支出

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣彩券公司25日表示，115年04月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣21.28億元，自113年01月至115年04月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達779.11億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，115年04月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為21.28億元，其中10.64億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，9.58億元分配至國民年金，1.06億元則分配至全民健康保險準備。

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