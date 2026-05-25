台彩4月公益彩券盈餘21.28億元 挹注各項社福支出

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次約有20分鐘以上延誤，連交通部長陳世凱都卡在高鐵上，無法準時趕赴今早9時開始的立法院交通委員會，最終會議延後75分鐘再開始。交通部坦言，此次事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤狀況，已通報運安會及鐵道局查察原因，另高鐵今早8時也宣布更改全線班表。

2026-05-25 10:03