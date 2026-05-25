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A型血患早發性中風機率大 專家：血栓形成濃度高
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】血型與中風之間有遺傳關聯！美國健康研究指出，決定血型的ABO基因區域與血栓形成密切相關，其中A型血患早發性中風的機率比其他血型高出約16%。專家指出，這種現象可能源於不同血型對凝血蛋白質濃度的調節，但中風仍會受到生活習慣等多重因素的影響。
早發性中風機率
《ScienceAlert》報導，馬里蘭大學研究團隊分析數十萬人的基因數據，並發現A型血患早發性中風的機率比其他血型高出約16%，B型血中風風險約增加11%，而O型血患病風險則降低約12%。該研究特別強調ABO血型基因對60歲以下成年人的影響，尤其針對18至59歲之間的早發性缺血性中風。
「早期中風的人數正在上升。」該校血管神經學家基特納表示，這些人有更大機率死於危及生命的疾病，而倖存者也可能面臨數十年的殘障，這項研究揭示遺傳特徵如何影響心血管健康。
凝血蛋白質濃度
《地球報》報導，ABO基因區域不僅決定血型，還會影響循環系統中的凝血蛋白質水平。科學家認為，這種現象可能源於不同血型對凝血蛋白質濃度的調節，而非O型血通常含有較高的凝血蛋白質，因此更容易形成血栓而引發中風。
除了血型差異之外，中風仍受到血壓、吸菸、糖尿病和生活習慣等多重因素的影響，未來研究將探討更多元族群的數據，以制定更精確的預防醫療策略。
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