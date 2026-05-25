高鐵大誤點 台南高分檢檢察長卡列車 不及趕赴南檢揭牌儀式

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次約有20分鐘以上延誤，交通部證實此次事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤狀況，將查明原因；高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣今原訂出席台南地檢署「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，也因卡在高鐵上來不及出席。

台南地檢署因應年底11月28日舉行的地方公職人員選舉，今天上午9時30分在檢肅黑金專組主任王聖豪辦公室成立「查察妨害選舉執行小組」，並舉行揭牌儀式；包括台南市調查處處長高吉川、台南市警察局副局長吳耀南、台南市政風處副處長吳佳玲、移民署台南市專勤隊副隊長吳台華等均準時到場。

隨著時間將至9時30分，原訂出席指導的台南高分檢檢察長黃玉垣卻遲遲沒有出現，南檢隨即接到黃的通知，表示他因卡在高鐵上，目前動彈不得，看來已經趕不及出席；當時台南高分檢主任檢察官章京文剛好至地檢署檢察業務，南檢趕緊請章代表檢察長主持儀式，順利完成揭牌。

章京文指出，檢察長今天上午從台北出發，原訂9點可以準時抵達地檢署，沒想到因為高鐵延誤而趕不及；事後他已向檢察長報告今日「查察妨害選舉執行小組」成立會議重點，檢、警、調、政風、移民署等單位即日起將全面查緝妨害選舉案件。