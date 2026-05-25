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高鐵班次今晨大亂 新竹通勤學生擠爆月台、第一堂直接曠課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林媽媽指出，高鐵清晨4點多就已透過APP通知訊號異常，但直到上班、上課尖峰時段仍未恢復正常。圖／林媽媽提供
林媽媽指出，高鐵清晨4點多就已透過APP通知訊號異常，但直到上班、上課尖峰時段仍未恢復正常。圖／林媽媽提供

受到苗栗路段訊號異常影響，台灣高鐵今天清晨起多班北上列車大亂，新竹、苗栗等地通勤族與學生首當其衝，不少班次延誤超過20分鐘，月台擠滿候車人潮，有高中生從原定上午6點37分的班次一路等到7點半仍擠不上車，導致上課遲到、甚至曠課。

林媽媽表示，女兒原本搭乘上午7點25分北上列車，約7點20分到新竹站月台時，現場已經「人擠到很誇張」，月台又悶又熱。她說，女兒同學原本預計搭乘上午6點37分首班車前往台北上課，但列車遲未發車，直到上午7點07分才開出，且車廂早已塞滿人，許多人根本擠不上去。

林媽媽表示，由於前面班次延誤，後續7點02分、7點25分等列車乘客也全部卡在月台，「等於好幾班的人都擠在同一班車」，不少北上通勤學生因此第一堂課直接遲到。她女兒最後雖順利搭上後續列車，但抵達學校時已是上午8點35分，超過第一堂課時間，只好請假，不請假就算曠課。

她說，受到影響的不只是學生，許多上班族也被迫調整行程。丈夫原本固定搭乘上午8點05分或8點25分班次，但高鐵後續改為每小時僅發出整點、20分及40分等3班車後，乾脆直接改搭上午9點列車，並向公司請假延後上班。

林媽媽指出，高鐵清晨4點多就已透過APP通知訊號異常，但直到上班、上課尖峰時段仍未恢復正常，導致苗栗以北包括新竹、桃園、板橋、台北及南港等站全面受影響，「今天早上真的是一團亂。」

林媽媽指出，高鐵清晨4點多就已透過APP通知訊號異常，但直到上班、上課尖峰時段仍未恢復正常。圖／林媽媽提供
林媽媽指出，高鐵清晨4點多就已透過APP通知訊號異常，但直到上班、上課尖峰時段仍未恢復正常。圖／林媽媽提供

受到苗栗路段訊號異常影響，台灣高鐵今天清晨起多班北上列車大亂，新竹、苗栗等地通勤族與學生首當其衝，不少班次延誤超過20分鐘。圖／讀者提供
受到苗栗路段訊號異常影響，台灣高鐵今天清晨起多班北上列車大亂，新竹、苗栗等地通勤族與學生首當其衝，不少班次延誤超過20分鐘。圖／讀者提供

高鐵 新竹 苗栗

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