跳起來也拿不到！蕭彤雯蝦皮智取店領包裹受阻 出奇招解決

網購已成現代人生活中不可或缺的一部分，但隨之而來的取貨問題卻也常常引發討論。近日前新聞主播蕭彤雯在臉書發文，分享她在蝦皮智取店取貨時遇到的窘境，引發網友熱議。

蕭彤雯在貼文中表示，她的包裹被放置在智取店櫃子的最上層，且堆在櫃體最深處，讓她根本無法順利取得包裹。她無奈地說：「只要放外面一點，我用跳的還是有辦法把它撥下來！但我就是不懂為什麼他要放那麼裡面？」

她並附上現場照片，畫面中顯示包裹位置極為不便，讓人難以觸及。最後蕭彤雯只好回車上拿來高爾夫球桿，才勉強將包裹勾出。

此文一出，立刻引起網友共鳴，許多人紛紛留言分享自己的類似經驗。有網友提到：「最近看到很多人都有這種狀況，真的建議蝦皮在每個店面放一個小型可移動階梯。」也有人建議「應該提供像圖書館那種小凳子」，甚至有網友戲稱：「這時多希望武安侯(知名陸劇『逐玉』裡的男主角)在身邊。」

除了高度問題，過去也有人遇到包裹卡住的經歷。一名女網友在Threads平台分享，她曾因包裹被卡住而無法取出，急得像熱鍋上的螞蟻。最後她透過掃描機台上的QR code聯繫客服人員，才順利解決問題。

對於類似問題，Youtuber羅康妮也在社群平台上提供解方，建議消費者若遇到包裹卡住，可直接聯繫客服人員協助處理。據她表示，只需掃描機台上的QR code，與客服進行真人通話，提供相關資訊後即可獲得幫助。