80歲長輩胸悶忍一周險喪命 醫提醒高齡三高族這樣做防心梗

新竹一名80歲長輩患有高血壓、糖尿病及高膽固醇等三高，胸悶一周未就醫，直到症狀加劇、喘不過氣才急診，確診急性心肌梗塞，左前降支動脈完全阻塞，且血塊已硬化，加上天生血管彎曲，手術難度高。中國醫藥大學新竹附醫心臟內科主任陳業鵬和醫師郭哲瑋團隊歷經近3小時介入治療，成功打通血管並置放支架，將患者從鬼門關救回。

郭哲瑋表示，患者到院時冠狀動脈已呈現幾乎完全阻塞狀態，推估心肌梗塞發生已接近一周。更棘手的是，患者阻塞血管內的血塊已逐漸硬化，加上血管呈現罕見「雙90度急轉彎」構造，如同道路連續髮夾彎，與一般僅有單一平滑彎曲的血管截然不同，使導管與器械推進極為困難。

「不能用蠻力，只能非常細緻、一步一步慢慢前進。」郭哲瑋指出，團隊使用處理慢性完全阻塞病灶的高階特殊導絲，以及雙腔導管和微導管輔助，透過多次角度調整與精準操作，最終成功突破已硬化阻塞的血塊，順利置放1支支架恢復血流。

郭哲瑋指出，若患者在症狀初期就醫，血塊尚未硬化，手術難度與時間可大幅降低。他提醒，長者若出現胸悶、喘、冒冷汗等症狀別硬撐，以免錯過黃金治療期。心肌梗塞恐引發心衰竭、致命性心律不整，甚至猝死。患者術後恢復穩定，醫師也建議規律快走等耐力運動，必要時搭配心臟復健，改善循環與三高控制。

針對高齡族群預防心肌梗塞，郭哲瑋建議，應積極控制三高，尤其曾有多年糖尿病、高膽固醇病史者更需嚴格管理。目前高風險患者壞膽固醇建議控制在55以下，糖化血色素最好維持6.5以下。此外，可定期接受冠狀動脈電腦斷層等健康檢查，提早掌握血管健康狀況。