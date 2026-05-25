國軍醫療體系首例 三總電子病歷榮獲國際HIMSS EMRAM第6級認證

全球醫療數位轉型趨勢，並積極響應衛生福利部無紙化政策，三軍總醫院推動電子病歷系統建置，並導入國際標準作為第三方驗證機制，今年5月13日正式通過「國際醫療資訊管理系統學會（Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS）」的「電子病歷應用模式（EMRAM）」第6級認證。

三總成為全台國軍醫療體系中，首家獲得此項國際標竿認證的醫療機構。三總表示，這象徵國軍醫療體系在智慧醫療、醫療決策支援及資訊安全管控等領域已具備國際標準，更是展現數位轉型深厚實力的重要成果。

三總院長蔡宜廷表示，通過第6級認證後，三總將受邀於今年8月23日至8月25日舉辦的 HIMSS 官方亞太會議上接受國際頒獎。這次榮獲 HIMSS EMRAM Stage 6 認證，是全院同仁共同努力的成果，更是國軍醫療體系邁向數位轉型的重要里程碑。

他表示，導入國際標準不僅是為了獲得肯定，更重要的是透過系統化的第三方驗證，審視並優化我們的醫療流程。未來，三軍總醫院將持續精進資訊科技與醫療的深度結合，提供軍民更優質、更安全、更具國際水準的智慧醫療服務。

HIMSS EMRAM 認證是全球公認最具權威的醫療資訊技術應用評價標準。三總於115年挑戰第6級認證成功，代表院內的電子病歷功能完整性、臨床決策支援系統（CDSS）的閉環管理，以及高度的資訊安全防護機制，皆已通過國際級的嚴格檢驗。

透過醫療資訊系統的全面升級，三軍總醫院不僅簡化臨床護理人員工作流程，更提升了臨床醫護人員的工作效率，將「病人安全」落實於每一個醫療決策的核心，真正做到與國際智慧醫療趨勢接軌。

三總表示，三總通過 EMRAM 第6級認證後，並未停下腳步。未來將持續深化電子病歷的無紙化應用，並規畫引進更多前瞻性的 AI 醫療決策工具以守護病人安全，為智慧醫療產業樹立新標竿。同時，三軍總醫院已正式啟動下一階段計畫，將持續往 HIMSS EMRAM 第7級最高認證邁進，致力讓世界看見臺灣國軍醫療體系的創新與實力。