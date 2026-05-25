機場服務費9月起漲價、出境多付250元 學者指2原因調漲有理

逾10年未調漲的機場服務費將分2階段調漲，今年9月1日起將從原先的500元漲至750元，2028年9月1日起再從750元調漲至1000元。學者表示，桃園機場第三航廈、第三跑道等工程正在進行，目前機場服務費收入已經明顯不足，桃機公司恐面連財務問題，對台灣影響甚大，另還有其他機場建設還在進行，因此調漲有其道理。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，世界各國都會針對旅客收取機場服務費，通常都是隱含在機票價格中，對照而言，現行機場服務費500元是亞洲鄰近機場最低的費率。

盧衍良說，基於「使用者付費」原則，相比鄰近的日本、泰國、新加坡及香港皆已陸續將費用調漲至相當於新台幣1200到2000元不等，再考量到近年物價大幅上漲的趨勢，適度調漲機場服務費反映成本，有其必要性。

盧衍良指出，距離上次調整機場服務費至今已經超過10年，上一次調漲為2015年，至迄今期間物價與營造成本大幅攀升。面對桃園機場第三航廈、第三跑道等重大建設經費，目前每年桃園機場僅約64億元的機場服務費收入已經顯有不足，若不因應整體環境趨勢調整，可能會在2028年桃機公司就面臨無法還本付息的財務危機，對高度仰賴航空運輸的台灣而言影響甚大。

盧衍良說，為了減緩衝擊，目前規畫採2階段溫和調漲較為合理，對一般旅客而言，增加的數百元費用佔整體出國旅費的比例較小；但從年觀光出國人數來看，這筆資金集結起來，確實能夠實質轉化為未來機場軟硬體與通關設施等項目的提升，算是國家門面與航空產業永續發展的必要投資。

成大交通管理系副教授戴佐敏說，此次調漲第1階段調漲從500元調整成750元，對入境及轉機者沒有影響，但出境者每人要多付250元，2028年漲成1000元後，出境者則變成多付500元，當然民眾不希望調漲，但我國機場近年進行多項建設，加上機場服務費已凍漲11年，此次調漲有道理。

戴佐敏說，機場服務費主要有2個用途，包含機場建設專款專用，另一個是做觀光推動，也是專款專用。過往機場服務費桃園機場及觀光發展基金各站一半，這次占比調整，第1階段機場占比80％、觀光發展基金占20％，這次此次修法與過往不同的地方之一。

此外，分給機場的機場服務費又分成桃園機場、民航作業基金，除了桃園機場外，其他機場所需的費用都是從民航作業基金來支出。

戴佐敏表示，近年來我國機場進行多項建設，包含桃園機場第三航廈北登機廊廳已正式啟用，第三航廈則預計明年底啟用，另一個重要的建設則是桃園機場第三跑道。

桃園機場旅運量日益增高，讓停機坪不足的情況愈來愈嚴重，影響航空調度，連假尖峰時段甚至會出現誤點情況，有賴第三跑道盡速完工，有新的停機坪，才能緩解塞機狀況。

戴佐敏指出，目前桃園機場2條跑道已無法滿足現有旅運量，急需第三跑道紓解，而第三跑道除工程費用還涉及土地取得；另外，高雄機場航廈新建計畫也在進行當中，考量南部旅運量愈來愈多，原本高雄機場旅運量為700多萬人次，未來預估暴增到1650萬人次，因此新建計畫也十分重要。

戴佐敏說，考量桃園機場第三航廈、第三跑道工程，加上其他機場工程需求、土地取得，整體經費十分龐大，不管對桃園機場或民航作業基金都是很重的負擔，加上此費用也能用在觀光發展上，優化目前觀光軟硬體設備，藉此吸引更多國際客來台觀光，因此調漲有道理。