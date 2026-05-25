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農民小確幸！ 雲林縣明年調整公糧運費補助 每公斤1.2元全台最高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，雲林縣議員蔡明水日前在議會質詢建議縣府提高，縣長張麗善當場應允，今宣布明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。圖／本報資料照
雲林縣稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，雲林縣議員蔡明水日前在議會質詢建議縣府提高，縣長張麗善當場應允，今宣布明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。圖／本報資料照

雲林縣稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，雲林縣議員蔡明水日前在議會質詢建議縣府提高，縣長張麗善當場應允，今宣布明年起調整到1.2元，調整後為全台最高。有農民表示，等於年增1萬元收入，算是小確幸。民進黨縣議員蔡永富、張維崢表示，照顧農民的事早就該做了，不分黨派支持。

張麗善今與議長黃凱、縣農會總幹事陳志揚、縣米穀公會理事長林俊谷、縣青農聯誼會總會長陳炳洲及多位議員、鄉鎮市農會總幹事宣布雲林縣稻穀公糧收購運費補助明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。農業處估計每年經費約9千多萬元，調整後，為全台最高。

張麗善表示，全縣有8萬公頃農地，逾四分之一種稻，近年生產成本持續攀升，但補助從民國84年到現在歷經31年都沒有提高，日前有議員建議提高，她評估後，為照顧農民、保障農民收益，決定提高至1.2元。

大埤鄉農民謝志坪說，調整後0.1公頃增加500多元收入，可以買一包肥料，對農民來說是小確幸。縣農會總幹事陳志揚表示，30幾年來農業資材、人工等各種生產成本不斷上漲，0.3元已經沒有實質意義，是被遺忘的一部分，明年提高到1.2元，等於0.1公頃的補助從170幾元提高到近700元，對農民真的有幫助。

蔡明水表示，他在議會總質詢時建議提高公糧運費補助為每公斤1元，縣長不僅同意，更加碼提高為每公斤1.2元，也獲議會的全力支持，甚至引起台中議員比照推動，不只照顧到雲林農民，也能照顧全國的農民。

蔡永富、張維崢皆表示，雲林是農業大縣，「照顧農民的事早就該做了」，不分黨派支持縣府照顧農民。

雲林縣府今宣布稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。記者陳雅玲／攝影

雲林縣稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，雲林縣議員蔡明水日前在議會質詢建議縣府提高，縣長張麗善（如圖）當場應允，今宣布明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣稻穀公糧收購運費補助每公斤0.3元逾30年未調整，因油價、耕種成本頻頻上漲，雲林縣議員蔡明水日前在議會質詢建議縣府提高，縣長張麗善（如圖）當場應允，今宣布明年起將從每公斤0.3元調整到1.2元。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善 公糧 運費 農民 補助

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