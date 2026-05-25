核三乾貯案爆「招標黑箱」 立委：核安會應提高監督能量

核三廠室外乾貯採購案決標日前爆發爭議，參與競標但未得標的廠商美商合泰日前向經濟部遞交陳情函，指控得標的NAC團隊設備不符標案的安全分析條件，質疑台電137億核三乾貯案評選不公，台電則強調招標及審查全程依法辦理。立委今指出，核安會的「用過核子燃料乾式貯存設施安全分析報告審查導則」無強制力，核安會應提高監督的能量，否則萬一得標廠商最後發現不符標準，根本無法監督，國家用電安全也會不斷延宕。

立法院教育及文化委員會今審查115年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。立委柯志恩表示，核三廠室外乾貯採購案出現資格的爭議，不希望到最後發現其實得標廠商不符相關規定，核電重啟的每個細節都不應該被延宕和影響。

立委葛如鈞也指出，到底是誰來確保投標廠商符合標準？對台電來說，確保安全是道德所在，難道也是利益所在嗎？過去快篩小吃店、室內裝修公司得標軍火採購案等，核能事關民眾安全，如果只是交由台電自行處理，核安會只有「用過核子燃料乾式貯存設施安全分析報告審查導則」的話，假設未來台電就是指定要給某廠商，但核安會審查後覺得有很大的疑慮，是否就要重新招標？

葛如鈞說，導則沒有強制力該如何監督？如果被打回票是否整件事就要延宕了？賴清德總統要新式核能，也要重啟核電，整個供電生態系就需要建置好，要求核安會1個月內提出精進報告。

核安會核物料管制組長陳文泉回應，台電招標時就會將安全導則要求廠商納入，依規定貯存護箱設計應採經原廠國家核能安全主管機關核准者，否則送就會被打回票，核安會有確保台電招標廠商符合標準。

另談到核三再運轉計畫審查進度，核安會管制組長高斌表示，台電上周五已經提出第1次的答覆說明。