快訊

基輔又被狂轟！俄出動600架無人機與「榛樹飛彈」

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

為了去垢用錯清潔劑反腐蝕保溫瓶 資深主婦曝保溫瓶的常見NG行為

聽新聞
0:00 / 0:00

核三乾貯案爆「招標黑箱」 立委：核安會應提高監督能量

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美商合泰19日赴經濟部遞交陳情書，抗議台電「核三乾貯案」評選不公，指控台電「護航違規廠商。圖／聯合報系資料照
美商合泰19日赴經濟部遞交陳情書，抗議台電「核三乾貯案」評選不公，指控台電「護航違規廠商。圖／聯合報系資料照

核三廠室外乾貯採購案決標日前爆發爭議，參與競標但未得標的廠商美商合泰日前向經濟部遞交陳情函，指控得標的NAC團隊設備不符標案的安全分析條件，質疑台電137億核三乾貯案評選不公，台電則強調招標及審查全程依法辦理。立委今指出，核安會的「用過核子燃料乾式貯存設施安全分析報告審查導則」無強制力，核安會應提高監督的能量，否則萬一得標廠商最後發現不符標準，根本無法監督，國家用電安全也會不斷延宕。

立法院教育及文化委員會今審查115年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。立委柯志恩表示，核三廠室外乾貯採購案出現資格的爭議，不希望到最後發現其實得標廠商不符相關規定，核電重啟的每個細節都不應該被延宕和影響。

立委葛如鈞也指出，到底是誰來確保投標廠商符合標準？對台電來說，確保安全是道德所在，難道也是利益所在嗎？過去快篩小吃店、室內裝修公司得標軍火採購案等，核能事關民眾安全，如果只是交由台電自行處理，核安會只有「用過核子燃料乾式貯存設施安全分析報告審查導則」的話，假設未來台電就是指定要給某廠商，但核安會審查後覺得有很大的疑慮，是否就要重新招標？

葛如鈞說，導則沒有強制力該如何監督？如果被打回票是否整件事就要延宕了？賴清德總統要新式核能，也要重啟核電，整個供電生態系就需要建置好，要求核安會1個月內提出精進報告。

核安會核物料管制組長陳文泉回應，台電招標時就會將安全導則要求廠商納入，依規定貯存護箱設計應採經原廠國家核能安全主管機關核准者，否則送就會被打回票，核安會有確保台電招標廠商符合標準。

另談到核三再運轉計畫審查進度，核安會管制組長高斌表示，台電上周五已經提出第1次的答覆說明。

核三 核三廠 核安會 重啟核電 台電

延伸閱讀

核三廠乾貯標案引討論　外界關切核安與採購審查機制

地方憂核三說明會流於形式 立委：核安會不應持續抱持專家傲慢

台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

台鐵回應北車商場爭議 微風不服：將向財部申訴

相關新聞

高鐵近年最大延誤！交長、立委卡在高鐵上…交委會延後75分鐘

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次約有20分鐘以上延誤，連交通部長陳世凱都卡在高鐵上，無法準時趕赴今早9時開始的立法院交通委員會，最終會議延後75分鐘再開始。交通部坦言，此次事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤狀況，已通報運安會及鐵道局查察原因，另高鐵今早8時也宣布更改全線班表。

高鐵訊號異常！今班表班次全取消 列車最新時刻、退費賠償出爐

台灣高鐵今(25)日受號誌訊號異常影響，稍早宣布上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

火災恐難疏散、充電樁多設戶外 電動車禁入醫院室內停車場

電動車普及，但愈來愈多醫院因考量自身為高風險場域，未在地下停車場設置充電樁，移往戶外平面區域設樁，但此舉違反交通部「百分之二停車位需設充電樁」規定，某醫學中心高層表示，如政府強制規定醫院地下停車場需設充電樁，那醫院也只能照辦。

機場服務費凍漲10年將2階段調漲！9月1日起漲至750元

疫後航空業復甦強勁，根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6889.3萬人次，已來到近10年的第3高。考量桃園機場第三航廈、第三跑道及相關建設需求，我國機場服務費仍維持500元，未來將採2階段調漲，今年9月1日起將調漲為750元、2028年9月1日起再調漲成1000元。

71歲男夜尿不順查出攝護腺癌 「海扶刀」免開刀燒死腫瘤

木器店老板71歲江姓男子近年夜尿頻繁、排尿不順與尿後滴瀝，衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，患者經攝護腺特異抗原（PSA）與攝護腺健康指數（PHI）檢查，數值分別高達12.4與113，透過攝護腺MRI與切片檢查，確認為第二期攝護腺癌。患者擔心傳統手術可能帶來尿失禁與性功能受損，影響生活品質，最後選擇接受「海扶刀（HIFU）」治療，術後住院二天即順利返家。

搬日本電器回台必看！林氏璧曝「2配件最常踩雷」 恐當場沒收

別以為從日本搬電器回台灣，只要塞進行李箱就沒事！旅遊達人林氏璧近日在臉書整理「日本買電器返台」常見飛安規定，提醒不少旅客最容易踩雷的，其實就是刀片與鋰電池。像食物調理機、果汁機、日本職人指甲剪、修眉刀等，只要含有刀片或尖銳金屬，多半都必須託運；而行動電源、鋰電池則剛好相反，一律禁止託運，只能隨身攜帶上機。林氏璧也提醒，藍牙耳機、充電盒等內含鋰電池的產品，同樣需要隨身攜帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。