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阿公被孫嫌臉髒求助醫美 老人斑與曬斑複合式雷射治療「洗清面子」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
許時琮提醒除斑是需要修復期的，處置後務必落實四大關鍵照護。圖／聯新國際醫院提供
許時琮提醒除斑是需要修復期的，處置後務必落實四大關鍵照護。圖／聯新國際醫院提供

「爺爺臉髒髒，我不要抱抱」，桃園市七旬爺爺生活上很期待與小孫互動，卻因臉上深褐色斑點，被孫子誤以為沒洗乾淨，不要擁抱讓他感到失落。

爺爺鼓起勇氣求助聯新國際醫院醫學美容科，科主任醫師許時琮和他溝通後，以複合式雷射治療，成功「洗清面子」，找回與孫子親暱的互動。

許時琮提醒，想要淡斑或改善膚質，坊間的確有許多強調不需要恢復期，或恢復期很短的雷射等治療方式．但想要好好除斑，就必須預留一段修復期時間，遵循醫囑並落實四大關鍵照護，才能在歲月流轉中，勇敢呈現出最滿意的樣子。

許時琮指出，老人斑與曬斑，是隨著年齡增長常見的斑點，前者學名為脂漏性角化症，可能與遺傳或日曬有關，特徴在於表面增厚突起，粗糙油膩，常被誤認為病毒疣，屬於「往上長」的斑點。

曬斑是因紫外線刺激黑色素細胞，所形成境界鮮明的平坦斑點，可視為「往下扎」的斑。老人斑與曬斑會有重疊，部分曬斑受到刺激，也可能演變為凸起的老人斑。

針對爺爺的老人斑與曬斑，許時琮採用複合式雷射治療，先透過鉺雅鉻雷射，將老人斑「往上長」的角化組織氣化掉，再利用755奈米亞歷山大皮秒雷射的單點模式，施打老人斑剩下的色素性部分，臉上的曬斑也大致這樣處理。

許時琮說明，亞歷山大皮秒雷射，脈寬時間僅為傳統雷射的七分之一到九分之一，熱傷害較低；波長755奈米，穿透夠深；對黑色素的選擇性吸收高，如同「精準飛彈」般震碎黑色素顆粒，降低正常組織的傷害。能大幅提升斑點的清除率與降低色素沉澱的機率。施打過程約30分鐘，一次即可完成角化性與色素性斑點的治療。

不過雷射只是開始，照護才是完成，如果忽略冰敷，或是在結痂期間忍不住摳抓，都可能影響治療效果，術後要做好的養護包括術後3至5小時的紅腫期，需繼續間歇性冰敷至「不紅不熱」的程度。

術後2至3天發炎期需保持乾淨涼爽，以棉布沾生理食鹽水，輕輕按壓清潔分泌物與油污；術後1至2周結痂期要避免過度清洗，及人為摳抓，讓痂皮自然成熟與脫落。

結痂脫落後二周為紅斑期，可恢復正常清潔保養化妝，這時期須嚴格防曬。

部分患者術後過早清洗，或想要讓傷口結痂趕快好，擦拭過多藥膏或修復霜，反而會延緩復原。許時琮建議雷射後要暫停酸類、抗老、美白等機能性的保養品，維持皮膚適度滋潤即可，他同時提醒回歸清潔、保濕、防曬三大基礎保養，才是促進肌膚修復與維持健康的關鍵。

許時琮強調，除斑不只是美觀需求，更是為 了找回人際間的自信，透過醫療科技找回生活品質，正是醫學美容最有溫度的價值所在。

皮秒雷射治療前（左）、治療後一周（右）。圖／聯新國際醫院提供
皮秒雷射治療前（左）、治療後一周（右）。圖／聯新國際醫院提供

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