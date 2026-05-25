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乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項、喝「這一物」改善疲勞

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。圖／123RF
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。圖／123RF

許多上班族長時間使用電腦，每天幾乎超過10小時盯著螢幕，造成眼睛乾澀、刺痛與視線模糊，甚至需要頻繁點人工淚液，經醫師診斷，此為乾眼症症狀，尤其下午後症狀明顯加劇，常伴隨肩頸僵硬與失眠問題。依眼科臨床觀察，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢，許多人長期飽受乾眼之苦，且使用人工淚液效果不佳，而前往中醫診所治療。

睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，現代人長時間使用手機、電腦，加上熬夜、壓力大，許多人經常出現眼睛乾澀、刺痛、異物感、視力模糊等問題。尤其，天熱時在冷氣房久待，又配戴隱形眼鏡，或進入秋冬乾燥季節時，症狀也容易加劇。

近年乾眼症患者，除了中老年族群外，20至40歲上班族、學生族群也相當常見。吳宛容表示，乾眼症是因淚液分泌不足、蒸發過快，導致眼球表面缺乏足夠滋潤。常見症狀包括眼睛乾澀、緊繃、灼熱感、刺痛感、容易疲勞、畏光、視線模糊等。

乾眼症不只是單純「缺水」，背後往往與體質失衡、肝腎不足、陰血虧虛及長期用眼過度有關。吳宛容說，若只是反覆點人工淚液，卻未調整體質與生活習慣，症狀容易反覆發作。透過中醫辨證治療、調理體質與改善生活作息，有機會減少眼睛乾澀不適，提升眼部循環與修復能力。

吳宛容說，許多乾眼症患者以中藥材補氣、補血，並針灸治療後，眼睛灼熱感與乾澀感會較快緩解。若持續熬夜、長時間盯螢幕，即使接受治療也容易反覆發作，因此生活調整相當重要。

吳宛容提醒5大護眼原則：

1.避免長時間用眼：建議每使用3C產品30分鐘，可休息5分鐘，看看遠方放鬆眼睛。

2. 增加眨眼次數：專注盯螢幕時容易忘記眨眼，可刻意提醒自己多眨眼，減少淚液蒸發。

3. 避免熬夜：熬夜容易耗傷肝血與陰液，使眼睛更加乾澀。

4. 保持環境濕度：冷氣房可搭配加濕器，避免空氣過度乾燥。

5. 飲食避免過度燥熱：少吃油炸、辛辣食物。

●中醫茶飲推薦：菊花枸杞明目茶

材料：菊花3克、枸杞5克、麥門冬3克

作法：以500cc熱水沖泡10分鐘即可飲用

功效：適合長時間用眼、容易眼乾疲勞者日常保養。不過若體質偏寒、容易腹瀉者，仍建議先諮詢中醫師後再飲用。

吳宛容說，乾眼症若長期未改善，除了影響生活品質，也可能增加角膜受損與反覆發炎風險。若經常出現眼乾、視力模糊、刺痛或疲勞等問題，建議及早檢查與治療。

中醫 乾眼症 眼睛

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