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韓國Olive Young能刷LINE Pay了！粉專實測：別開心太早

聯合新聞網／ 綜合報導
粉專分享，從5月18日開始，全韓國有46家Olive Young門市正式開放LINE Pay付款。 路透
粉專分享，從5月18日開始，全韓國有46家Olive Young門市正式開放LINE Pay付款。 路透

韓國Olive Young終於能用LINE Pay了！旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日分享，從5月18日開始，全韓國已有46家Olive Young門市正式開放LINE Pay付款。粉專表示，過去若想在Olive Young使用LINE Pay，通常只能跑到KTX站內特定分店，像清涼里站、永登浦站等門市，如今一般分店也陸續開放，對常赴韓補貨美妝商品的旅客來說，確實方便不少。

粉專提到，現在逛Olive Young結帳時，不用再一直掏信用卡或擔心現金不足，直接用手機付款即可。不過也提醒，大家先別太早開心，因為實際測試後發現，目前Olive Young並不像韓國部分便利商店一樣，提供超過10%的高額回饋。目前能拿到的，多半只有信用卡本身的海外回饋，大約落在4%左右。

不奇而遇特地查詢LINE Pay官網，確認Olive Young確實已被列入可付款商店名單，但活動頁面中，暫時沒有看到額外高回饋方案。目前較明確的優惠，則是Olive Young與寶可夢聯名活動，消費滿10萬韓元可享5%折扣，但仍需另外領取折扣券，並非直接使用LINE Pay付款就會自動折抵。因此他也提醒，結帳前還是要比較信用卡海外回饋、LINE Pay當期活動與現場優惠券，不一定所有情況都最划算。

「不奇而遇」曾在年初分享，雖然在韓國LINE Pay依舊是許多台灣旅客最熟悉的支付方式，但今年回饋其實已縮水不少。過去動輒15%至20%的高回饋已不像以前常見，目前部分通路改成需綁定指定信用卡，或達特定消費門檻才有回饋，小額消費甚至可能連原本信用卡回饋都拿不到。

除了LINE Pay之外，粉專也整理目前韓國常見的其他電子支付，例如台灣Pay、全支付、悠遊付等，並提醒大家電子支付優惠變動速度很快，實際旅遊時仍建議多帶幾張信用卡備用，「行程順利，比多那一點回饋重要多了」。

韓國 LINE Pay 行動支付 藥妝店

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