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搬日本電器回台必看！林氏璧曝「2配件最常踩雷」 恐當場沒收

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人林氏璧在臉書整理「買日本電器返台」常見的飛安規定，提醒旅客別踩雷。 新華社
旅遊達人林氏璧在臉書整理「買日本電器返台」常見的飛安規定，提醒旅客別踩雷。 新華社

別以為從日本搬電器回台灣，只要塞進行李箱就沒事！旅遊達人林氏璧近日在臉書整理「從日本買電器返台」常見飛安規定，其中提到不少旅客最容易踩雷的就是刀片與鋰電池。像食物調理機、果汁機、日本職人指甲剪、修眉刀等，只要含有刀片或尖銳金屬，多半都必須託運；而行動電源、鋰電池則剛好相反，一律禁止託運，只能隨身攜帶上機。林氏璧也提醒，藍牙耳機、充電盒等內含鋰電池的產品，同樣需要隨身攜帶。

內含鋰電池 禁止託運

林氏璧指出，近年不少人愛從日本購入無線美髮電器，但若內建鋰電池且無法拆卸，例如部分無線離子夾、電捲棒、吹風機等等，由於使用會發熱，其實無論手提或託運都可能被禁止攜帶。

若鋰電池可以拆卸，則可將機器本體託運，電池則依規定隨身攜帶並做好絕緣包裝。他也舉例，像Panasonic EH-SR86美容儀內建鋰電池不可拆，主機可攜帶上飛機，不過附贈凝膠屬液體，必須另外託運。

刀片屬管制物品 不能帶上機

他也提到先前曾有旅客購買食物調理機返台，原本已將鋰電池拆下隨身攜帶，其餘機身準備託運，沒想到因託運超重，臨時把底座改放手提行李，最後卻因底座含刀片，在安檢時被當場沒收。至於吸塵器、掃地機器人等一般家電，若內建電池則需完全關機才能託運；空氣清淨機則要特別注意，若含有除濕壓縮機、冷媒，或二氧化氯除菌功能，也可能因危險物品規範無法上機。

事實上，先前就有旅客分享，自己在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，只能當場丟棄，引發討論。家電達人486先生曾提醒，不少人喜歡出國購買小家電，但若忽略航空規範，很可能「還沒開始用就先報廢」。他指出，若產品採不可拆卸鋰電池設計，許多航空公司都會直接禁止攜帶；相較之下，插電式產品通常不受限制，可拆電池式則能依規定分開攜帶。

486先生進一步解釋，無線整髮器的風險主要來自鋰電池，高空飛行中若受碰撞、溫度或壓力影響，可能出現過熱甚至起火風險，因此航空公司對相關產品管制相當嚴格。他也建議，若想添購美髮或隨身小電器，可優先選擇插電式或可拆電池設計，出國前也要先查詢航空公司與民航單位的「危險物品清單」，避免在機場面臨被迫丟棄的狀況。

林氏璧 日本電器 日本旅遊 鋰電池

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