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停經5年骨質恐流失30% 醫籲有氧+阻力訓練守護骨本

中央社／ 台北25日電
研究指出，停經後5至7年骨質最高恐流失30%，甚至造成停經後死亡風險飆升15倍。示意圖／AI生成
研究指出，停經後5至7年骨質最高恐流失30%，甚至造成停經後死亡風險飆升15倍。示意圖／AI生成

女性更年期達骨質流失高峰，研究指出，停經後5至7年骨質最高恐流失30%，甚至造成停經後死亡風險飆升15倍。醫師提醒補鈣關鍵在吸收，鼓勵持續進行有氧運動與阻力訓練。

5月是女性健康照護月，中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生今天透過新聞稿指出，骨質疏鬆已成為更年期女性不可忽視的健康威脅，隨著骨量下降，日常輕微跌倒或碰撞即可能引發骨折，不僅影響行動能力與生活自理，甚至可能提高長期照護需求與死亡風險。

韓德生說明，台灣婦女約45至55歲進入更年期，期間隨著雌激素分泌逐漸減少，除常見熱潮紅、盜汗與情緒波動，也會影響骨質代謝，使骨骼生成減緩、流失加快。研究顯示，在停經後約5至7年內，骨質累積流失幅度甚至可達約30%。

韓德生表示，65歲左右的女性約半數已有骨量不足，甚至骨質疏鬆的問題。千萬不要小看骨質無聲流失，這可能會致命，骨質疏鬆最直接影響之一為骨折風險上升，骨折不僅帶來疼痛，更可能長期失能，導致活動力下降，影響循環與代謝功能，增加感染與併發症風險，危及生命。

韓德生引述一份5年前的全球數據，他說，骨質疏鬆症導致全球22萬停經後婦女死亡，與停經前相比，停經後女性的死亡率高出15倍，骨質疏鬆初期多無明顯症狀，及早預防是降低骨折風險的關鍵。除了定期進行骨密度檢測外，應從日常著手補充鈣質、建立良好骨骼基礎。

根據國民營養健康狀況變遷調查，9成台灣民眾鈣質攝取不足。韓德生指出，外食比例高，使日常補鈣更具挑戰，補鈣要講求科學與整體吸收效率，若選擇補鈣保健品，建議搭配維生素D與維生素K等關鍵營養素，補鈣不僅在於攝取量，更關鍵在於被有效吸收與利用。

除了營養補充外，韓德生提醒，規律運動同樣不可或缺。停經後婦女持續進行有氧運動與阻力訓練，不僅能有效減緩骨質流失，更有助於提升肌力與行動能力、維持日常生活獨立性。藉由補充鈣質、定期檢測與規律運動3大面向著手，才能全面守護骨骼健康。

骨質疏鬆 更年期 月經

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