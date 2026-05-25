高鐵訊號異常大延誤 台鐵自強號列車增停新烏日、苗栗站

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次約有20分鐘以上延誤，連交通部長陳世凱都卡在高鐵上，無法準時趕赴今早9時開始的立法院交通委員會。台鐵表示，因應高鐵公司號誌異常影響，台鐵公司啟動運具聯防措施。

台鐵公司表示，目前台鐵各級對號列車仍有空位。今早10時以後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票；上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站。

台鐵公司表示，已安排好預備編組及乘務人力待命中，將視通勤尖峰時段的旅運需求，預計下午4時以後，加開北=中半直達車，沿途停靠台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化，並將視需要滾動檢討。

高鐵公司則表示，今天清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員正持續全力搶修中，經審慎評估，高鐵公司刻正進行營運調度，將於受影響區域內進行車輛淨空後，立即進行系統故障排除。