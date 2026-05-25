獨／「近視少400度」家長狂喜 下一秒醫揭真相：孩子快失明了

「近視一個月內少400度！」高雄一名國中生近視千度，近期驗光發現近視度數大幅下降，家長以為孩子視力好轉，沒想到醫師下一句話瞬間崩潰，原來是黃斑部病變害驗光機誤判了度數，真相是視力已嚴重受損，幾乎等同失明。

收治這起罕見病例的大仁科技大學眼科教授、醫師洪啟庭說，這名國一男學生，小學五年級起定期追蹤高度近視，今年1月回診，雙眼近視已達1000度，最佳矯正視力0.8，但視網膜與黃斑部檢查皆正常。

農曆年後，國中生開始出現「直線看成彎曲」症狀，左眼視力退步至0.6，檢查後，發現黃斑部下方出現深褐色病灶，光學斷層掃描發現黃斑部異常隆起，脈絡膜新生血管往視網膜增生，引發破裂出血，形成黃斑部下出血。

洪啟庭形容，黃斑下出血的治療，就像「家中磁磚底下漏水，卻又不能敲壞磁磚」，處理難度極高，這類疾病無法以雷射止血，也無法手術清除血塊，只能透過眼球內注射「癌思停」，抑制新生血管並等待出血慢慢吸收。

4月再度回診，視野如被一層薄紗覆蓋，一檢查出血範圍擴大，黃斑部隆起更加明顯，色素上皮層剝離與嚴重的脈絡膜積液、積血；到了5月初，驗光度數突從1000度變成600度，家長聽到「近視少了400度」，原以為是天大好消息、欣喜若狂，沒想到是誤會一場。

「不是近視變好，而是眼睛病變更嚴重了。」洪啟庭解釋，黃斑部嚴重水腫、出血隆起，病灶更靠近驗光機，才讓機器誤判近視度數大幅下降，真相是視力已剩0.05視力，左眼已幾乎看不見。

洪啟庭說，高度近視真正危險之處是不可逆病變，家長事後懊悔、陷入自責，放任孩子長時間看3C、缺乏時間管理，才讓近視一路惡化，造成無法挽回的悲劇。

他提醒，高度近視引發黃斑部下出血盛行率約3.1%，比例不低，一旦近視超過500度，黃斑部病變風險增加40倍，視網膜剝離風險提高20倍，白內障與青光眼發生率也會大幅上升，高度近視也容易有視力扭曲、眼球缺血，嚴重更有引發失明的危機。

今年5月初病患突然左眼看不見，視力僅0.05屬於失，但驗光卻出現600度，比上個月少了400度，黃斑部中央出現明顯血塊，黃斑下出血範圍更大。圖／洪啟庭提供

今年1月就診左眼視力為0.8，視網膜仍正常。圖／洪啟庭提供

今年1月視力為0.8，驗光1000度，斷層掃描正常。圖／洪啟庭提供

4月看東西如隔薄紗，左眼降至0.4。OCT 掃描呈現黃斑部的隆起更為嚴重，下方有血液與水腫。圖／洪啟庭提供