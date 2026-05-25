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高鐵訊號異常全線延誤 苗栗站接人苦等逾40分鐘

中央社／ 苗栗縣25日電
台灣高鐵25日上午號誌訊號異常，8時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），對於受影響致行程延誤的旅客表達歉意，也宣布相關退費規定。中央社
台灣高鐵25日上午號誌訊號異常，8時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），對於受影響致行程延誤的旅客表達歉意，也宣布相關退費規定。中央社

台灣高鐵今天凌晨進行營運前準備作業，發現苗栗路段道岔訊號異常，造成各車次延誤，許多旅客一早行程就卡住，有民眾在苗栗站等候逾40分鐘，儘管無奈也只能以安全第一。

台灣高鐵指出，凌晨進行營運前準備作業時，苗栗路段發生道岔訊號異常，經派人維修，該路段採單線雙向方式運行，自上午8時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

上午準備搭乘高鐵的旅客，一進入苗栗站大廳就看許多人已經在等候，公告看板的車次不是延誤就是取消，讓旅客當場傻眼，因為月台上也擠滿了人，即使是順利轉搭乘其他車次，或是改搭台鐵或客運車輛，原本預定行程都要晚了40分鐘至1個小時左右。

一名到高鐵站接送遊客的旅行社人員表示，表訂行程上午7時40分就要接到人，但已經到了8時30分，遊客還在高鐵上，不知道甚麼時候可以到站，雖然無奈但也沒有辦法，只能繼續等下去，「遇到緊急狀況，還是安全第一」，唯一能做的就是密切保持聯繫，等接到客人後繼續往後的行程。

台灣高鐵對於受影響致行程延誤的旅客表達歉意，並提供退費賠償。依列車抵達訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價，凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費，中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價，免收手續費。

台灣高鐵表示，持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日（含）起1年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵 苗栗 班次

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