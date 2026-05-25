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汛期整備 林保署監測3堰塞湖、12處大崩塌潛勢區

中央社／ 台北25日電
林保署因應汛期及極端氣候可能帶來的颱風豪雨影響，日前召開「治山防災整備會議」，全面盤點各項防災工作。圖為合歡溪上游堰塞湖壩體降挖作業。圖／林保署提供
林保署因應汛期及極端氣候可能帶來的颱風豪雨影響，日前召開「治山防災整備會議」，全面盤點各項防災工作。圖為合歡溪上游堰塞湖壩體降挖作業。圖／林保署提供

汛期來臨，農業部林業及自然保育署日前召開「治山防災整備會議」，將監測3大堰塞湖、12處大規模崩塌潛勢區，並依警戒機制即時發布預警。

林保署今天發布新聞稿，因應汛期及極端氣候可能帶來的颱風豪雨影響，日前召開「治山防災整備會議」，全面盤點各項防災工作。

林保署針對林道維護、大規模崩塌潛勢區防災應變、堰塞湖監測警戒與工程安全管理等重點項目，要求各地區分署落實巡查、通報、預警及應變機制，強化整體防災韌性，降低災害風險，確保民眾生命財產安全。

林保署說明，面對山區豪雨恐引發的崩塌及堰塞湖風險，已要求相關分署持續強化監測與通報；目前國有林列管3處堰塞湖（花蓮縣馬太鞍溪、新竹縣泰崗溪、南投縣合歡溪上游），皆已運用多元監測掌握湖區、崩塌地及河道變化，並依警戒機制即時發布預警。

林保署指出，各地區分署汛期前皆已完成林道排水設施清理工作，汛期間各地區分署將依天候及災害風險，適時啟動林道巡查作業，並加強道路排水、邊坡、集水井及易致災路段檢視，確保防汛整備到位。

林保署表示，如遇颱風豪雨造成林道坍方、中斷或實施封閉管制，將透過官網、新聞稿及臉書（Facebook）粉絲專頁等管道，第一時間即時揭露路況資訊，協助民眾掌握通行狀況；此外，進行中各項防減災工程，已落實施工期間的職業安全衛生規範及防颱防汛整備情形運作機制，確保緊急應變時施工人員安全。

此外，針對目前已發布的12處大規模崩塌潛勢區，林保署已指派專人持續監控，颱風期間將依警戒值適時發布紅、黃色警報；至於相關疏散避難圖資、保全住戶清冊及疏散避難計畫均已整備完妥，並與地方防災單位保持密切聯繫，隨時啟動防災應變作業。

林保署強調，各地區分署已完成緊急處理及維護工程人力、機具數量與搶修量能盤點，一旦發生災情將能迅速執行勘查、搶修與救災任務，嚴防災害擴大或產生防汛缺口，全面提升民眾安全保障。

堰塞湖 馬太鞍溪 林保署 汛期 崩塌

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