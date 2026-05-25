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高鐵訊號異常全線採自由座降維營運 交通部：成立應變中心

中央社／ 台北25日電
台灣高鐵25日因訊號異常造成列車延誤，交通部常務次長林國顯上午列席立法院交通委員會，向立委說明狀況及處置情形。中央社
台灣高鐵25日因訊號異常造成列車延誤，交通部常務次長林國顯上午列席立法院交通委員會，向立委說明狀況及處置情形。中央社

高鐵訊號異常延誤，從上午8時起取消原班表各班次列車，改採雙向每小時各3班自由座列車。交通部次長林國顯表示，已成立應變中心，高鐵上午8時起採降維營運模式，晚間將進行巡檢。

台灣高鐵今天發布最新營運訊息，受到號誌訊號異常影響，宣布自上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

立法院交通委員會今天審查氣象署、觀光署等單位預算。由於高鐵訊號異常，導致交通部長陳世凱、召委林俊憲、立委陳素月、徐富癸等都無法準時抵達立法院，讓交通委員會開始開會後就先宣布休息，預計上午10時15分後才繼續開會。

立委李昆澤指出，高鐵搭車人次平日高達24萬人次，重要假日可衝破30萬人次，對民眾有重大影響跟衝擊，提醒交通部高鐵在2024年行車異常有25件，2025年有43件，今年也發生多次延誤，需要改善。

立委洪孟楷指出，希望交通部可以說明清楚，今天的營運狀況，讓下午或晚上要搭乘的旅客可以了解。

交通部次長林國顯指出，高鐵從今天上午8時起都改為每小時3班自由座列車，採自由座的降維營運模式，如果恢復就會對外公告。

林國顯表示，已經有通報國家運輸安全委員會及鐵道局等，現在還在找原因，如果及時修復就會提早對外說明，晚間將進行巡檢。

至於退改票方面，林國顯說，旅客1年內都可以辦理退票，不用著急。

今天高鐵延誤事件是近年來最為嚴重的一次，上次發生大規模營運異常事件，要追溯到2013年的號誌異常導致上午6時30分起到上午9時30分全線暫停營運，停駛期間共取消44班列車，包括南下21班，北上23班，約3萬5000名旅客行程受影響。

高鐵 交通部 林國顯

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