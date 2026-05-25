獨／機場服務費凍漲10年將2階段調漲！9月1日起漲至750元

疫後航空業復甦強勁，根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6889.3萬人次，已來到近10年的第3高。考量桃園機場第三航廈、第三跑道及相關建設需求，我國機場服務費仍維持500元，未來將採2階段調漲，今年9月1日起將調漲為750元、2028年9月1日起再調漲成1000元。

且不同以往，機場服務費收入由機場與觀光發展基金各50％，第1階段調漲成750元，機場、觀光發展基金規畫占比為80％、20％；第2階段調漲成1000元，機場、觀光發展基金規畫各占65％、35％。

根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6889.3萬人次，已來到近10年的第3高，其中國際航線部分已來到5833萬人次。展望2026年，預測國際航線部分可望來到6200萬人次，寫下歷史新高紀錄。

隨著疫後全球航空市場穩定復甦，亞洲主要國際機場近年持續推動航廈擴建、跑道工程及智慧化升級，機場競爭也逐步由傳統運量競爭，轉向旅運效率、服務品質與整體營運韌性競爭。

依交通部5月21日公告修正草案說明，我國現行機場服務費已逾10年未調整，考量桃園國際機場第三航廈、第三跑道及相關建設需求，規畫採2階段調整機場服務費。

據了解，草案規畫，今年9月1日起機場服務費從原先的500元調漲為750元，2028年9月1日起再從750元調漲為1000元。也就是說，2階段總計調漲500元。

至於調漲費用的使用，目前的500元維持現行機場及觀光各分配50%比例不變（機場、觀光各分配250元），一半的資金直接撥入隸屬於交通部觀光署的「觀光發展基金」，專門用於國家級風景特定區的建設、國際觀光行銷宣傳以及地方政府觀光設施的補助，另一半則歸屬於機場單位，作為機場專用區建設、噪音防制回饋金以及硬體維護的財源。

今年9月1日調漲成750元後，新增的500元規畫分配機場80%、觀光20%（機場分配400元、觀光分配100元）；2028年9月1日機場服務費調整為1000元後，機場分配650元，觀光分配350元。 機場分配比例為65%、觀光為35%。

據悉，預估第一階段可增加年收入約63.77 億元（桃機40.59億元、民航10.42億元、觀光12.76億元)。現行500元機場服務費，機場與觀光各分配250元；未來新增500元部分，規畫機場分配80%、觀光分配20%、調整至1000元後，整體分配為機場650元、觀光350元。

比較亞洲鄰近主要機場，目前新加坡約新台幣1597元、香港約1434元、泰國預計自6月起調整至約1187元，日本成田也規畫自7月起調漲至1239元。相較之下，桃園機場現行500元仍屬亞洲鄰近主要機場相對低檔，即便未來調整至1000元，整體仍低於部分亞洲主要樞紐機場水準。

航空人士表示，我國桃園國際機場近年持續推動第三航廈、第三跑道及智慧化設備升級，包含自助報到、e-Gate、行李自動分揀等系統優化，並於國際服務評比中多次獲得肯定，顯示整體旅運服務品質持續提升。

航空人士說，面對亞洲主要機場持續升級與旅運需求成長，如何兼顧旅客負擔、服務品質與長期建設需求，已成為各國國際機場共同面對的重要課題。

航空人士認為，對桃園國際機場而言，在維持亞洲鄰近主要機場相對低檔費率水準下，透過分階段調整機場服務費，逐步建立長期穩定財源，以支應重大建設與提升整體旅運服務品質，有其必要性與合理性。