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骨折還在冰敷腳抬高嗎？醫：手術前後高壓氧治療更有效

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科高壓氧中心主任李祥安說，手術前安排高壓氧治療可顯著縮短等待軟組織消腫的時間。且手術後的高壓氧治療，亦可促進傷口和受傷的軟組織修復。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科高壓氧中心主任李祥安說，手術前安排高壓氧治療可顯著縮短等待軟組織消腫的時間。且手術後的高壓氧治療，亦可促進傷口和受傷的軟組織修復。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

一位60歲婦人不小心踩空摔下樓梯，右膝嚴重腫脹、疼痛且無法站立，經診斷是右膝脛骨粉碎性骨折，醫師除了為她石膏固定及冰敷，還安排高壓氧治療3天，等腳部明顯消腫後即排定骨折固定手術，然後再接受10天高壓氧治療，傷口才順利癒合並開始規畫復健治療。4個月後已經不用拐杖，回到正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科高壓氧中心主任李祥安說，脛骨粉碎性骨折以車禍和高處跌落的原因居多。當產生粉碎性骨折時，周邊的肌肉、血管與皮膚等軟組織往往會同步受損，造成嚴重的腫脹和水泡發生。這不只是外觀上的問題，組織腫脹壓力過大會導致血液循環不良引發組織壞死，甚至演變成醫學上的急症—「腔室症候群」。一旦發生「腔室症候群」，組織壞死範圍會迅速擴大，嚴重甚至會有截肢風險。

他說，要改善肢體腫脹，一般作法是適當固定、抬高患部與冰敷，但這些作法的效果往往有限。此時高壓氧治療能透過高濃度氧氣與高壓環境，促使正常組織的微血管收縮，降低微血管通透性，進而減少組織液的滲出，可以直接減輕水腫。此外，高壓氧治療可增加血液中的氧氣含量，維持細胞活性並促進癒合，對因為粉碎性骨折造成的身體受損，治療上都有正面的效果。

李祥安說，在膝關節、踝關節和腳跟骨發生骨折時，因為周邊皮膚薄且軟組織較少，受傷時的腫脹程度通常會比其他地方更為嚴重。若在軟組織高度腫脹時立即進行手術，傷口會像撐破的衣服一樣難以縫合，導致傷口癒合不良、皮膚壞死和細菌感染，甚至最後導致截肢。

所以，手術前需要等待軟組織消腫，常常需要數天甚至到兩周左右的時間。除了例行性抬高冰敷以外，在手術前安排高壓氧治療可顯著縮短等待軟組織消腫的時間。手術後也可以安排高壓氧治療，亦可促進傷口和受傷的軟組織修復，對減少併發症和住院時間，以及長期預後有正面幫助。

李祥安說，雖然高壓氧治療有許多好處，但是有可能的副作用及風險。最主要的風險為氣壓傷，最常見於中耳及耳膜，這部分可由護理師衛教平衡耳內壓力來避免。其次，若是有未被治療中的氣胸，對高壓氧治療來說是絕對禁忌症，故所有希望接受高壓氧治療的病人都需要由高壓氧專科醫師會診進行詳細評估。

骨折 壓力

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