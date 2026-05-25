高鐵近年最大延誤！交長、立委卡在高鐵上…交委會延後75分鐘

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次約有20分鐘以上延誤，連交通部長陳世凱都卡在高鐵上，無法準時趕赴今早9時開始的立法院交通委員會，最終會議延後75分鐘再開始。交通部坦言，此次事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤狀況，已通報運安會及鐵道局查察原因，另高鐵今早8時也宣布更改全線班表。

立法院交通委員會原定今早9時審查115年度交通部預算，但受到高鐵訊號異常影響，多位立委無法順利準時到委員會，包含召委林俊憲、立委徐富癸、立委陳素月等，就連交通部長陳世凱都卡在高鐵上，交委會延後15分鐘開始，由另一位召委黃健豪宣布開始，並檢討高鐵今早事件，並由代理召委李昆澤宣布會議休息15分鐘，早上10時15分再開始開會。

立委李昆澤表示，此次事件影響非常大，高鐵日均載客量高達24萬人次，重要假日甚至突破30萬人次，不只是今天的交委會受到延誤，民眾工作、生活、上課也有重大影響衝擊。根據統計，2024年高鐵行車異常有25件，2025年有43件，今年至迄今也發生多次延誤，今天再發生這樣的情況，認為高鐵要盡早改善。

立委洪孟楷說，高鐵今天號誌異常，算是近年少見狀況，料敵從寬，現在高鐵列車可能無法法停下來搶修，今天整是無法正常對號車次，都改南下、北上每小時三班自由座，針對中午、下午及晚間將搭乘的乘客也應該適時預告，讓民眾能提前因應。

立委黃健豪則說，這種資訊串流，手機簡訊都沒有收到通知，應該提前通知；退票無法透過手機退票，現場排隊退票每人要7至8分鐘才能退，高鐵應變能力要加強。

交通部次長林國顯表示，高鐵因號誌故障宣布今早8時起，南港左營改為全車自由座，高鐵公司同步成立應變中心，台鐵成立二及應變中心採取接駁，另也對外說明退票規定，列車每小時3班對開運作，預計晚間才能進行全面巡檢。

林國顯說，高鐵早上8時起宣布更改全線班表，現在也通報運安會、鐵道局全面查查原因，及時修復會盡快說明，目前將為運作無法維修，能提早完成就會提前宣布恢復正常。

公共運輸及監理司長胡迪琦則補充，根據鐵道局了解，本起事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤事件。

事實上，高鐵在2013年4月25日也曾發生重大延誤事件，成為通車6年來，首度因非天災（地震、颱風）導致大規模全線停駛事件。

主因為台中站區電子聯鎖系統（號誌設備）異常，導致清晨首班車起無法發車，全線停駛約4小時，至上午約9時30分起陸續恢復台北至新竹區間營運，上午11時30分全線恢復正常。 總計取消南下21班、北上23班，共44列次取消，影響約3萬5千名旅客。