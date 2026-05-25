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地方憂核三說明會流於形式 立委：核安會不應持續抱持專家傲慢

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核安會4月28日在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，當地的各級民意代表都出席了解狀況。圖／聯合報系資料照片
核安會4月28日在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，當地的各級民意代表都出席了解狀況。圖／聯合報系資料照片

因應核三重啟，核安會已於4月28日在恆春舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會，立委表示，核安會雖然有蒐集意見但卻沒有於現場回覆，地方民眾擔憂說明會恐流於形式，如果核安會持續抱持專家的傲慢，恐引發地方不滿甚至造成衝突。

立法院去年5月13日三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正，賦予核電廠延役或重啟的法源依據，日前已修法屆滿1周年。去年「核管法」修正重點包含，核電廠運轉執照期限最長為40年，期滿後經營者得申請換發，執照有效期間最長為 20年，即機組未來總運轉壽命可延長至60年；另修法前規定必須在執照屆滿前5至15年提出申請，新法取消了此項限制，允許經營者依實際狀況調整換發時間。

此外，核安會已於今年4月8日完成台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件程序審查，確認送審文件完整性符合申請要件，已開始進行實質審查作業，也已在4月28日於恆春舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會。

立法院教育及文化委員會今審查115年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。

立委陳培瑜質詢時指出，核安會上月28日在恆春召開地方說明會，核安會雖然有蒐集意見，但卻沒有在現場回覆，地方民眾仍有不少疑惑，且上班時間開說明會對民眾也很不友善，也讓民眾擔憂說明會恐流於形式。

核安管制組長高斌回應，民眾意見經彙整後會請相關單位和外部單位回應說明，並將回覆說明公布在核安會網站上，如有其他民眾沒收到說明會的相關訊息，下次地方說明會前會主動邀請關係人來參加，地方說明會共有4場，然而再運轉計畫因為涉及專業，要讓民眾第一時間了解確實有難度，會逐一檢視要精進的地方。

陳培瑜表示，尊重專家學者，但是地方的擔憂必須透過適當說明才能促成更好的溝通，如果核安會持續抱持專家的傲慢，恐造成地方反彈甚至衝突，也提醒說明會絕對不能流於形式。

核三 核安會 核三廠 重啟核電 恆春

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