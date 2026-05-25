尿毒素藏危機！台灣150萬慢性腎病患僅1成自知 醫揭「腎臟沉默殺手」

台灣的慢性腎臟病（CKD）盛行率約達12%以上，高居全球前列，但許多患者直到腎功能嚴重惡化才驚覺異常。台北醫學大學腎臟內科教授方德昭指出，現行常用的肌酸酐（Creatinine）與腎絲球過濾率（eGFR）等指標，雖能反映腎功能狀況，卻未必能及早發現腎臟受損。

近年醫界更將焦點轉向被稱為「尿毒素大魔王」的「硫酸吲哚酚」，盼透過檢測，提前揪出高風險患者。根據統計，國內20歲以上第3至第5期慢性腎臟病患者約150萬人，但真正知道自己罹病者僅約一成。腎臟病初期症狀不明顯，許多人等到出現水腫、疲倦、食欲不振時，腎功能已大幅下降，甚至面臨洗腎危機。

方德昭表示，慢性腎臟病並不只是單純的腎臟問題，更與「腸腎軸」密切相關。當腸道菌叢失衡後，容易產生親蛋白尿毒素（PBUTs），其中又以硫酸吲哚酚最具代表性。這類毒素會穿越受損的腸道屏障進入血液，引發全身性發炎，不僅加速腎功能惡化，也可能提高心血管疾病風險。

方德昭指出，硫酸吲哚酚最大的問題，在於其會與蛋白質高度結合，傳統血液透析設備只能清除約一成，長期累積後恐直接傷害腎小管，甚至與血管鈣化、神經退化有關。即使患者規律洗腎，體內尿毒素仍可能持續堆積，成為腎病惡化的重要關鍵。

依據實證醫學文獻報告，目前四種親蛋白尿毒素治療對策，包含攝取植物性膳食纖維、低蛋白飲食、活性碳吸附，以及補充具備嚴謹人體實驗有效性的益生菌菌株和益生元等手段，能降低體內腸源性尿毒素水平，搭配持續穩定且精準的「硫酸吲哚酚」定量檢測，是腸腎軸照護新觀念、新趨勢。

方德昭說，若能透過「硫酸吲哚酚」精準檢測，將有助補足傳統指標不足，協助醫師更早評估腎功能惡化與預後風險，及早介入飲食與治療管理。目前已有生技公司開發出「硫酸吲哚酚檢測試劑組」，可透過高通量平台進行大量快速檢測，提升臨床應用便利性。

除了檢測，醫界也積極尋求降低尿毒素的方法。方德昭表示，已有研究顯示，包括增加植物性膳食纖維攝取、低蛋白飲食、活性碳吸附，以及補充具實證效果的益生菌與益生元等，都有機會降低體內腸源性尿毒素濃度。若再搭配穩定且精準的硫酸吲哚酚定量監測，將有助建立新的「腸腎軸照護」模式。

方德昭提醒，慢性腎臟病早期沒有明顯症狀，高血壓、糖尿病、肥胖及長期服用止痛藥族群都屬高危險群，建議定期接受腎功能檢查。隨著精準醫療發展，結合新型尿毒素檢測技術，有望讓腎病照護從末期治療，走向「早期預警與介入」，降低國人洗腎的風險。