71歲男夜尿不順查出攝護腺癌 「海扶刀」免開刀燒死腫瘤

木器店老板71歲江姓男子近年夜尿頻繁、排尿不順與尿後滴瀝，衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，患者經攝護腺特異抗原（PSA）與攝護腺健康指數（PHI）檢查，數值分別高達12.4與113，透過攝護腺MRI與切片檢查，確認為第二期攝護腺癌。患者擔心傳統手術可能帶來尿失禁與性功能受損，影響生活品質，最後選擇接受「海扶刀（HIFU）」治療，術後住院二天即順利返家。

泌尿科主任林德祺表示，「海扶刀」是利用類似「放大鏡聚光」原理，將高能量超音波精準聚焦於腫瘤，數秒內產生約65°C至85°C高溫，使癌細胞凝固性壞死，如同將腫瘤「煮熟」。他說海扶刀最大優勢在於定位精準，可避開控制勃起的神經血管束與尿道括約肌，有助降低術後失能風險，相較傳統手術可能影響排尿與性功能，海扶刀屬無創治療，體表無傷口、恢復期短，更有機會兼顧治療效果與生活品質。

患者術後恢復狀況良好，住院二天即出院，後續追蹤顯示PSA從12.4大幅下降至0.6，排尿狀況明顯改善，也成功保留性功能且無漏尿困擾。林德祺指出，海扶刀屬於「無創燒灼術」，具備「無傷口」、「精準保功能」及「快速恢復」三大優勢，主要適用於第一、二期等早期攝護腺癌或局部復發患者，實際治療仍須由專科醫師依個別病情評估。

林德祺表示，攝護腺癌早期幾乎沒有明顯症狀，容易與攝護腺肥大混淆。當腫瘤壓迫尿道時，可能出現尿急、尿流變細、排尿不乾淨與夜尿增加；若病情進展，可能出現血尿、排尿疼痛或精液帶血，晚期甚至轉移至骨骼，引發背痛或骨折。他指出，根據統計，第一、二期五年存活率接近100%，第三期約95%至100%，但第四期轉移後約30%至32%。

建議50歲以上男性或高風險族群應定期接受PSA抽血與直腸指診（DRE），透過均衡飲食，如攝取茄紅素與十字花科蔬菜、減少高脂飲食、規律運動與體重控制，降低罹癌風險。