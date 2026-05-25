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高鐵旅客注意！苗栗路段道岔訊號異常 上午8時起調整營運班表

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台灣高鐵公司今晨進行營運前準備作業時，發現苗栗路段發生道岔訊號異常，宣布自上午8時起調整營運班表，正持續搶修中。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司今晨進行營運前準備作業時，發現苗栗路段發生道岔訊號異常，宣布自上午8時起調整營運班表，正持續搶修中。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司上午發布最新營運訊息，今天凌晨營運前準備時，苗栗路段發生道岔訊號異常，經高鐵公司派人維修，目前該路段採單線雙向方式運行；此事件目前造成各車次約有20分鐘以上延誤，高鐵公司表達將盡速排除障礙，恢復雙向運行，造成旅客不便，深致歉意。

台灣高鐵指出，受今日號誌訊號異常影響，宣布自上午8時起調整營運班表，包括取消原班表各班次列車；改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

據了解，訊號異常位置為苗栗苑裡路段，原因調查中，目前台灣高鐵公司刻正持續搶修中，後續最新營運訊息將即時對外說明。

對於今日受影響致行程延誤的旅客，台灣高鐵公司除再次表達歉意外，並將給予退費賠償，相關規定有：列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。

凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費，中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價，免收手續費。持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵 苗栗 班次

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