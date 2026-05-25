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高鐵訊號異常！今班表班次全取消 列車最新時刻、退費賠償出爐
台灣高鐵今(25)日受號誌訊號異常影響，稍早宣布上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。
台灣高鐵公司指出，目前持續搶修中，後續最新營運訊息將即時對外說明。對於今日受影響致行程延誤的旅客，除再次表達誠摯歉意外，並將給予退費賠償，相關規定說明如下：
列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。
凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費，中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價，免收手續費。
持對號座車票改成自由座的旅客，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
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