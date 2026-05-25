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排隊的雲團！ 鄭明典：伴隨梅雨鋒面強降雨系統周末再來
前中央氣象局局長鄭明典在臉書po出排隊的雲團。鄭明典表示，這種排隊的雲團，或稱雲簇，是典型的伴隨梅雨鋒面的強降雨系統。
鄭明典指出，今年梅雨鋒面的南北擺盪幅度大，現在偏北，周末還會再擺下來。
中央氣象署指出，周四前天氣相對穩定、高溫炎熱；周五鋒面影響天氣不穩定，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周末及下周日（31日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。
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