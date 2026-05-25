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全台烤番薯！今高溫恐飆38度以上 13縣市亮高溫燈號

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四前天氣穩定、高溫炎熱，高溫上看38度。聯合報系資料照
周四前天氣穩定、高溫炎熱，高溫上看38度。聯合報系資料照

中央氣象署上午7時31分針對13縣市發布高溫資訊(紅色)，指出各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今(25)日白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

紅色燈號（連續3日38度以上）：台南市。

橙色燈號（38度以上）：屏東縣。

橙色燈號（連續3日36度以上）：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市。

黃色燈號（36度以上）：桃園市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。

影響時間：25日白天。

高溫 屏東縣 彰化縣

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