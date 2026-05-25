全台烤番薯！今高溫恐飆38度以上 13縣市亮高溫燈號

台北車站商場日前重新招標，由百貨龍頭新光三越以一分之差險勝目前的經營者微風集團，拿下未來23年經營權，微風對於評選結果並不認同而提出異議，但台鐵仍堅持過程合法。對此，微風則表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

2026-05-24 20:34