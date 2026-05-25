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今高溫逾39度明後更熱 吳德榮揭熱帶擾動對台影響
愈來愈熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫，周二、三達最高峰，應注意防曬、防中暑。
吳德榮說，今日全台最高氣溫將達39度以上，各地區氣溫如下：北部22至37度、中部22至37度、南部21至39度及東部21至37度。
最新模式模擬顯示，吳德榮表示，周五、六梅雨季(5、6月)第4波鋒面南下，轉雨降溫。下周日至周三(31至3日)鋒面型態受到熱帶擾動破壞，天氣好轉，漸恢復晴熱。
吳德榮指出，最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式、下周(31)日20時模擬圖顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，將在琉球東南方海面、向東北大迴轉，歐洲AI(AIFS)模式模擬的轉向位置雖有差異，皆對台無直接影響，且破壞「滯留鋒型態」的形成。因各國模式都還會再調整，周五之後台灣的天氣變化，不確定性較高，應持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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